Calcio a 5, PalaCatania già impegnato: la Meta giocherà al PalaNitta senza pubblico

Il match contro Ciampino Aniene, in programma sabato 5 novembre alle ore 16, verrà disputato al PalaNitta dove però non sarà consentito l'accesso ai tifosi per motivi amministrativi. Il PalaCatania in quell'occasione sarà teatro di altri eventi