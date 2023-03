Calcio a 5, la Meta Catania strapazza la Came Dosson 4-1

Intensità, gol e vittoria di squadra. La Meta Catania strapazza la seconda forza del campionato, la Came Dosson, e firma la seconda vittoria consecutiva. Cipollini confermato alla guida dei rossazzurri: la squadra ha imposto ritmo e dominio della gara fin dal primo minuto, nonostante lo svantaggio iniziale. Molti nazionali sono arrivati solo nella giornata di ieri, stanchezza fisiologica e riposo distribuito dalla rotazione continua imposta dal coach.

La Came Dosson passa in vantaggio con Japa, ma l'azione è contestata dagli etnei per un possibile fallo su Vaporaki. La reazione della Meta è veemente con Fontanella a fare a sportellate, Musumeci uomo ovunque e Vaporaki faro della manovra con Alonso stoccatore. Lo spagnolo prima firma il pari anticipando il movimento di Ricordi e successivamente sigla il 2-1 dopo una giocata sontuosa di Musumeci. Il duello Japa-Bocao è vinto dal brasiliano che chiude ogni varco insieme a Silvestri. Nella ripresa Came Dosson e Meta Catania giocano a viso aperto, ma il pallino è sempre rossazzurro. La Came Dosson prova a trovare il pari con Azzoni e Japa ma il pallone sbatte sul palo. Stesso discorso per la Meta Catania con Fontanella per ben due volte e Ricordi che esalta i propri riflessi. Nel finale il power play della Came Dosson, tentativi che non vanno a buon fine, perchè la Meta difende bene, alza il muro con Tornatore attento tra i pali e chiude i giochi con le due parabole a porta sguarnita di Vaporaki e Silvestri per il 4-1 finale.

Seconda vittoria consecutiva per la Meta Catania che raggiunge per ora all'ottavo posto il Real San Giuseppe e ritrova entusiasmo e fiducia.

Di seguito il tabellino

META CATANIA-CAME DOSSON 4-1 (2-1 p.t.)

META CATANIA: Tornatore, Alonso, Bocao, Fontanella, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Vaporaki, Di Conto, Corallo, Dovara. All. Cipollini

CAME DOSSON: Ricordi, Rangel, Suton, Juan Fran, Vieira, Belsito, Galliani, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Botosso, Ditano. All. Rocha

MARCATORI: 4'30'' p.t. Vieira (C), 9'45'' Alonso (M), 16'15'' Alonso (M), 17'22'' s.t. Vaporaki (M), 19'50'' Silvestri (M)

AMMONITI: Vieira (C), Suton (C), Belsito (C), Silvestri (M), Rangel (C)

ARBITRI: Andrea Antonio Basile (Torino), Carmine Genoni (Busto Arsizio) CRONO: Massimo Seminara (Palermo)