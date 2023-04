Futsal, Meta Catania: il cuore non basta, vince l'Olimpus Roma

Stavolta non basta il cuore alla Meta Catania e nemmeno la voglia di vincere per dedicare la vittoria al capitano Carmelo Musumeci assente dell'ultimo minuto a causa di un grave lutto in famiglia. Una partita gagliarda dei rossazzurri, ma resta il rimpianto per la sconfitta, con la rimonta di Olimpus dopo il vantaggio di Bocao e le super parate di un Tornatore superbo. Per i playoff ancora tutto in bilico e voglia di riprendere i punti persi fin dalla prossima di campionato, in casa domenica pomeriggio contro il Melilli.

Due assenze pesanti quelle del bomber Alonso, fermo per squalifica, e del capitano Carmelo Musumeci, colpito da un grave lutto in famiglia, senza dimenticare anche Dovara fermo ai box per un problema al braccio. Tornatore, Bocao, Podda, Vaporaki e Fontanella, questa la scelta iniziale di roster da parte di coach Cipollini. L'Olimpus Roma parte forte con le conclusioni di Tres e Marcelinho chiuse abilmente da Tornatore. Meta Catania più attendista, riflessiva in manovra e pericolosa con Podda che prova un paio di bucate offensive ma di occasioni vere ce ne sono poche, buono invece il salvataggio di Tornatore che respinge su Cutrignelli. La prima vera occasione è il piazzato forte di Spellanzon con Bocao in agguato sfortunato nel rimbalzo. Gara molto equilibrata con alcuni lampi di Olimpus, ma a tre minuti dalla fine la grande occasione per la Meta Catania con Bocao: Ducci, portiere di Olimpus, è attento a respingere la conclusione del brasiliano per il possibile vantaggio. Ancora Meta in avanti e chance stavolta per Silvestri ma Ducci è ancora in traiettoria. Nel finale, a un minuto dalla fine, perfetto Tornatore a chiudere in uscita su Di Eugenio e istinto puro del portiere rossazzurro, con la fronte, a sfiorare la conclusione di Dimas diretta verso la porta.

Nella ripresa Olimpus elettrica con tre conclusioni in altrettante palle inattive, ma Tornatore è un muro. All’improvviso il fulmine firmato Bocao, una conclusione prodigiosa e forte del numero quattordici della Meta Catania che pesca il set della porta romana per il vantaggio etneo. Al settimo della ripresa ancora effetti speciali di Seby Tornatore con una parata da urlo su Sacon. Gara di grande intensità, cuore e applicazione per i rossazzurri che lottano su ogni pallone. Sul lancio lungo di Tornatore, Pulvirenti anticipa Ducci in uscita ma da posizione defilata trova Schininà sulla linea a salvare il possibile raddoppio rossazzurro. Nel miglior momento della Meta, ecco il colpo di Cutrupi: azione perfetta e pareggio dell’Olimpus Roma, Tornatore stavolta non riesce a evitare il goal. A sette dalla fine ancora Roma con Marcelinho conclusione secca e forte, Tornatore vola e respinge in angolo. Marcelinho sullo sviluppo di un’azione da posizione defilata calcia al volo incrociando sul palo opposto di Tornatore il 2-1 dell’Olimpus Roma. Pulvirenti trenta secondi più tardi, in diagonale, sfiora subito il pareggio. La sirena finale è amara per i ragazzi rossazzurri che cedono punti verso i playoff ma la speranza rimane ancora viva con le due gare decisive da giocare.

Di seguito il tabellino della gara:

OLIMPUS ROMA-META CATANIA 2-1 (0-0 p.t.)

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Schininà, Marcelinho, Dimas, Cutrignelli, Cutrupi, Di Eugenio, Joselito, Bolognini, Sacon, Cerulli. All. D'Orto

META CATANIA: Tornatore, Podda, Vaporaki, Bocao, Fontanella, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Corallo, Iennarella, Dovara. All. Cipollini

MARCATORI: 2'28'' s.t. Bocao (M), 11'01'' Cutrupi (O), 13'09'' Marcelinho (O)

AMMONITI: Lutin (M), Dimas (O), Schininà (O), Marcelinho (O)

ARBITRI: Vincenzo Cannistrà (Catanzaro), Nicola Lacrimini (Città di Castello) CRONO: Andrea Seminara