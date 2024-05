Futsal, Meta Catania in finale scudetto: grande festa rossazzurra

La Meta Catania conquista la finale scudetto battendo il Pesaro in terra marchigiana per 4-5 e adesso è pronta a giocarsi il tricolore per la seconda volta nella sua storia. Una gara che ha visto un Tornatore superbo, decisivo e determinante, e una squadra che ha voluto fortemente la vittoria.

Nel primo tempo la Meta Catania, subita la rete di Barichello, sale in cattedra e comincia a produrre gioco e azioni. A siglare il pareggio è Anderson che, rubato il pallone agli avversari, batte Putano. I rossazzurri non si fermano: lancio perfetto di Tornatore, torre per Silvestri che insacca il vantaggio Meta Catania. Nel momento più bello per gli etnei, dopo il palo di Podda, il Pesaro sigla il 2-2 con Caruso. Pende il quinto fallo ai rossazzurri e la squadra di casa ha una doppia occasione ma Tornatore, strepitoso in entrambe le situazioni, ipnotizza Barichello e Schionet. Dal pericolo scampato alla zampata di Carmelo Musumeci, azione solitaria e diagonale diabolico 2-3 a chiudere la prima frazione.

Nella ripresa gara tesa, nervosa. La posta in palio diventa pesante e fioccano i cartellini tra la panchina del Pesaro e il giallo a Turmena e Barichello e Carmelo Musumeci. A tre minuti dalla fine gli uomini di Scarpitti pescano il pareggio con Barichello, ma la Meta Catania non si arrende e si porta nuovamente in vantaggio grazie alle reti di Pulvirenti e Silvestri, autore di una doppietta. Il gol di Juan Fran, per i padroni di casa, non serve a nulla.

Il match si conclude così sul 4-5 e la Meta Catania stacca il pass per la finale scudetto proprio contro il Pesaro che quattro stagioni fa tolse ai rossazzurri la gioia dello scudetto.