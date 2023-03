Futsal, Meta Catania: pari all'ultimo respiro contro Napoli

Un cuore grande, ma soprattutto tanta voglia di riprendersi il tempo perduto e di non lasciare nulla agli avversari. Finisce 3-3 il recupero di campionato, il derby del Sud, tra Meta Catania e Napoli. La sfida termina con la rete di Alonso sull'attacco finale dei rossazzurri a tre secondi dalla fine, dopo il vantaggio beffa dei partenopei a due dal termine dopo l'espulsione di capitan Musumeci. Una Meta Catania che avrebbe meritato la vittoria contro la capolista Napoli, formazione rossazzurra che continua la sua striscia positiva. Davanti a un pubblico importante, arricchito dalla presenza in tribuna di un divertito ed appassionato allenatore del Catania SSD, Giovanni Ferraro, la formazione di Cipollini ha lottato, dominando Napoli per tutto il primo tempo: ritmo forsennato, aggressività, pazienza e gol. Gli etnei vanno in vantaggio grazie alla rasoiata di Facundo Fontanella e raddoppiano allo scadere del primo tempo con Pulvirenti abile a chiudere un'azione prodigiosa di Nelson Lutin. Meta Catania padrona e tenuta al sicuro anche dalle parate da urlo di Tornatore, ma che nel finale subisce un dubbio rigore che riapre i giochi (rete di Salas).

Nella ripresa Napoli parte meglio e pesca il jolly del 2-2 con Rafihna. La Meta Catania però non si scompone e torna a fare la partita contro la capolista. Musumeci e compagni mettono a dura prova Pietrangelo che compie interventi da vero numero uno abbassando la saracinesca sulle conclusioni di Nelson Lutin, Alonso, Musumeci e Fontanella. A tre dal termine l'episodio che può risultare decisivo: l'arbitro estrae il secondo giallo ai danni di capitan Musumeci concedendo la superiorità numerica a Napoli nei 180 secondi finali. I partenopei riescono a sfruttare l'occasione e si portano in vantaggio 2-3 con Mateus. Il time out di Cipollini risulta però ancora decisivo come contro Pesaro e l'uomo di movimento disperato porta i frutti sperati a tre secondi dalla fine con Alonso che manda in estasi il PalaCatania regalando il 3-3 finale: la Meta Catania deve continuare a crederci e premere sull'acceleratore della positività, dell'aggressività e del coraggio. Sabato nuova sfida in casa, stavolta al PalaNitta contro Sandro Abate Avellino.

Di seguito il tabellino del match

META CATANIA-NAPOLI FUTSAL (2-1 p.t.) 3-3

META CATANIA: Tornatore, Alonso, Bocao, Fontanella, Musumeci, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Corallo, Dovara. All. Cipollini

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, F. Perugino, Salas, Borruto, Mateus, De Luca, Rafinha, Franzese, Mancha, Honorio, De Simone, De Gennaro.

MARCATORI: 11'05'' p.t. Fontanella (M), 18'20'' Pulvirenti (M), 19'45'' rig. Salas (N), 2'45'' s.t. Rafinha (N), 17,45 s.t. Mateus, 19'56 s.t. Alonso

AMMONITI: Mancha (N), Musumeci (M), De Simone (N), Pulvirenti (M), Tornatore (M), Bocao (M), Mateus (N)

ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo)