Futsal, la striscia positiva della Meta Catania si ferma in terra sarda

Si ferma la striscia positiva della Meta Catania che cede il passo al 360 Monastir. Risultato figlio di un primo tempo che non ha rispecchiato ciò che i rossazzurri avevano mostrato nell’ultimo periodo e la reazione del secondo tempo si è fermata sul tiro di Nelson Lutin schizzato sopra la traversa a due secondi dalla fine.

Roster iniziale dinamico nelle scelte di Cipollini che lascia fuori l’esperienza di Bocao, Vaporaki regista basso, Alonso e Musumeci laterali con Fontanella pivot. 360 Monastir parte bene e con intensità: Tornatore reattivo sulla prima conclusione dei sardi. Occasione anche per la Meta Catania con il break perfetto di Musumeci che però prende una botta sul recupero e non riesce a dare forza al tiro scoccato verso la porta. Dopo quattro minuti ecco il primo episodio e gol della gara con la formazione di casa che va in vantaggio con Dani Chino: lasciato tutto solo, scavalca Tornatore con un pallonetto. Gli etnei prendono in mano le operazioni di possesso e provano a pressare la linea difensiva dei sardi: nessun sussulto sotto porta però per i rossazzurri. Al minuto undici la Meta Catania subisce un'altra rete: contropiede letale e stoccata di Moura sull’uscita di Tornatore. Massimo risultato per i padroni di casa con il minimo sforzo. Reazione della formazione di Cipollini nella conclusione secca di Alonso ma il portiere della 360 Monastir respinge in angolo. Atrofia della Meta Catania sotto porta svegliata, a cinque dalla fine della prima frazione, dalla giocata di Nelson Lutin che procura il rigore poi trasformato dall’argentino Spellanzon, 2-1. Ancora l’asse Nelson Lutin e Spellanzon crea l’occasione per il possibile pareggio sventato dal portiere Timm. Podda appena entrato trova i presupposti per il pareggio, ma a quattro dalla fine però ancora troppi errori e troppi contrasti persi dalla Meta Catania: prima Spellanzon perde un contrasto e tutto solo Araca batteva Tornatore, poi altro pallone perso dai rossazzurri, contropiede e rete dell’ex Quintairos per il +3, 4-1. La Meta Catania però non molla e prima della sirena del primo tempo c'è la stoccata del capitano Carmelo Musumeci a riaprire la partita.

Ritmi più alti nella ripresa e Meta Catania viva e reattiva alla ricerca del pareggio. Continui cambi di fronte e occasioni rossazzurre sui piedi di Musumeci e Nelson Lutin ma gli etnei non trovano la rete. Al minuto nove Timm si esalta sulla giocata perfetta di Nelson Lutin ma il tiro veniva respinto dall’estremo difensore di casa che si ripete sul tiro al volo di Alonso. A sette dalla fine 360 Monastir aveva l’occasione per chiudere la gara, ma la difesa etnea allontana il pericolo sulla linea di porta. A sei dalla fine la mossa Meta Catania con il power play e dopo pochi secondi la sterzata di Musumeci a campo aperto per la velocità di Nelson Lutin, doppio passo e gol del meno uno, 4-3. Poi succede di tutto: traversa Meta Catania a sfiorare il pareggio e dopo pochi secondi il palo di Quintairos a porta sguarnita che poteva chiudere la partita per 360 Monastir. Musumeci e compagni continuano a pressare con il power play: Alonso incrocia il tiro, ma Timm respinge e dopo quindici secondi è ancora Nelson Lutin che sfiora il palo del pareggio. Finisce cosi con una sconfitta figlia di un primo tempo non all’altezza delle ultime prestazioni dei rossazzurri e una ripresa che purtroppo con episodi contrari non ha aiutato la reazione dei rossazzurri, che fermano la loro striscia positiva dopo 5 risultati utili consecutivi. A fine gara il pensiero di coach Cipollini: "Abbiamo concesso troppo nel primo tempo e lasciare una frazione a formazioni ben organizzate puoi pagare alla fine. Noi guardiamo sempre verso il basso e dobbiamo mettere più punti possibili tra noi e la quintultima. Oggi abbiamo avuto uno stop, ma dobbiamo resettare e pensare alla prossima gara contro Petrarca padova per riprendere la nostra marcia e solo alla fine tireremo le somme"

Di seguito il tabellino

360GG MONASTIR-META CATANIA 4 – 3 (4-2 p.t.)

360GG MONASTIR: Timm, Munoz, Moura, Quintairos, Cianchi, Arzu, Etzi, Marras, Dani Chino, Araça, Rosas, Cara. All. Podda

META CATANIA: Tornatore, Alonso, Vaporaki, Fontanella, Musumeci, Podda, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Corallo, Di Conto, Dovara. All. Cipollini

MARCATORI: 3'38'' p.t. Dani Chino (360), 10'45'' Moura (360), 14'05'' rig. Spellanzon (M), 15'21'' Araça (360), 16'44'' Quintairos (360), 18'44'' Musumeci (M)

AMMONITI: Araça (360)

ARBITRI: Luca Di Battista (Avezzano), Gianluca Rutolo (Chieti) CRONO: Michele Desogus (Cagliari)