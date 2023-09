Futsal, la Meta Catania supera Cosenza nell'ultimo test-match pre season

La Meta Catania è riuscita a battere nel finale col punteggio di 4-3 il Pirossigeno Cosenza nell'ultimo test match di stagione. Gara ricca di spunti e caratterizzata dal grande caldo e dall'assenza di Tornatore fermo ai box e del capitano Musumeci rientrato dalle fatiche della nazionale.

Gara tirata e a tratti ricca di spunti da massima serie. Rossazzurri subito sotto nel punteggio ma che riescono a rimontare grazie alle reti di Pulvirenti e del brasiliano Anderson, chiudendo il primo tempo sul 2-1.

Nella ripresa ancora Meta Catania che triplica il bottino grazie ancora ad uno dei migliori in campo, Bocao, prima del ritorno dei calabresi. Pirossigeno non ci sta e prima accorcia e poi riesce a staccare il 3-3 a due minuti dalla fine. La Meta Catania di coach Juanra però qui mostra i muscoli e soprattutto trova la giocata del brasiliano Turmena che chiude i giochi per il 4-3 finale.

"Ottimo test - afferma coach Juanra a fine gara - ho visto buone cose. Sono partite sempre belle da giocare con una tua pari grado e credo che la Meta Catania abbia fatto bene. Adesso continuiamo a lavorare per la prima di campionato dove contano subito i punti e quelli pesanti firmati vittoria".