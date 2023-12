Futsal, rullo compressore Meta Catania: Mantova battuto 12-3

Grande voglia e approccio. La Meta Catania blinda ancora il fattore PalaCatania centrando l’ennesima vittoria casalinga, la sesta in otto gare, cpmfermando l'imbattibilità e blindando il terzo posto per chiudere al meglio l’anno. La Meta Catania davanti al pubblico del PalaCatania ospita un Mantova con solo un punto raccolto nelle ultime 5 giornate e con solo una vittoria raggiunta in campionato. Una sfida da testa-coda tutta testa, concentrazione e approccio.

Juanra, che torna in panchina dopo la squalifica, lancia Timm tra i pali e poi roster dinamico con Pulvirenti, Carmelo Musumeci, Turmena e Anderson. I rossazzurri non si fanno pregare e partono come un rullo compressore: dopo appena otto secondi pallone recuperato da Carmelo Musumeci e Turmena lanciato a rete viene steso dal portiere Ricordi. Penalty perfetto per il capitano della Meta Catania, subito vantaggio etneo e ottavo sigillo in campionato per Musumeci che si conferma bomber assoluto. La reazione di Mantova è immediata ma Timm tra i pali è reattivo. Tutto in pochi minuti e tutto spettacolare compresa la grande botta di Turmena che da destra rientra sul sinistro e fa partire un bolide che fa tremare il palo della porta di Ricordi. Ancora Turmena al quarto dà spettacolo seminando nello stretto diversi avversari e consegnando a Pulvirenti il facile tocco sotto porta, ma la sfera finisce fuori. La Meta Catania continua a dare spettacolo e sfiora la rete pure con Salamone dopo una grande giocata del subentrato Michele Podda. Vicina al raddoppio ancora la formazione di casa, con un’azione spettacolare: stavolta tutto al volo, Timm detta il passaggio, Turmena pesca Anderson che al volo calcia un bolide, ma Ricordi chiude tutto. Tentativi degli etnei che finalmente vanno a buon fine grazie a Giovanni Pulvirenti, sesto gol in campionato, che gira prontamente l’assist di Anderson, 2-0 al decimo del primo tempo. Non si ferma l’onda rossazzurra e altro super gol con la grande giocata personale di Podda che sterza da destra verso sinistra e scarica un sinistro sotto l’incrocio. A sette dal termine la rete di Mantova, anzi l’autogol di Bocao che nel tentativo di spazzare in extremis infila Timm. Nel finale di primo tempo, ecco la quarta rete della Meta Catania sull’asse Bocao-Gaetano Musumeci e la rete del giovane pivot rossazzurro, con Mantova poi che grazie a Donadoni sigla la seconda rete, 4-2 sulla sirena del primo tempo.

Nella ripresa tegola per la Meta Catania che perde Bocao per infortunio, prima dell’intervento di Timm che chiude i pali del possibile terzo gol al Mantova, con Carmelo Musumeci sfortunato nel cogliere il palo pieno dopo il destro secco dal limite dell’area. Al sesto Turmena fa esplodere il PalaCatania dopo un’altra pregevole azione dei rossazzurri con Carmelo Musumeci che illumina e Turmena che insacca la quinta rete. Botta e risposta, con Mantova che torna sotto grazie al diagonale del suo capitano. Ripresa ricca di reti e “Provvidenza” Pulvirenti bravo a pescare la doppietta personale che riporta la Meta Catania sul +3. Una Meta Catania bella e dilagante, con Michele Podda, anche lui doppietta, abile a bucare Ricordi per il 7-3. Scatenata la formazione di Juanra e cecchino ancora Giovanni Pulvirenti che si porta a casa il pallone del 8-3 con la tripletta personale. Vorace e ingordo anche il capitano Carmelo Musumeci che con un tocco delizioso batte Ricordi per il 9-3 e con Luis Turmena a consegnare la decima perla della serata. Mantova in bambola e undicesima rete: segna anche il numero 27 Anderson. A pochi secondi dalla fine la dodicesima rete stavolta per il battesimo del gol per il neo arrivato Raul Rocha che chiude i giochi.

Vittoria secca e rotonda, una vittoria che manda un messaggio chiaro e che chiude alla grande il 2023 della Meta Catania. Un messaggio di grande competitività della formazione del presidente Enrico Musumeci che si candida ad essere una delle grandi protagoniste di questo campionato con l’inizio del nuovo anno. PalaCatania imbattuto, sei vittorie e due pareggi, 26 punti in classifica e con il capitano Musumeci super bomber con 26 reti nell’anno solare 2023. Un terzo posto per gli etnei in graduatoria in vista del primo match del 2024 che aprirà il nuovo anno contro la capolista Olimpus Roma che potrà dire ancora tanto su questa Meta Catania che impressiona per costanza e forza.

Di seguito il tabellino della gara

META CATANIA - SAVIATESTA MANTOVA 12-3 (4-2 p.t.)

META CATANIA: Timm, Pulvirenti, Turmena, C. Musumeci, Anderson Tornatore, Manservigi, Rocha, Podda, Salamone, G. Musumeci, Corallo All.: Calvo Rodriguez

SAVIATESTA MANTOVA: Ricordi, Mascherona, Baroni, Jesulito, Misael Labanca Da Silva, Baroni, Ninz, Donadoni, Salas, Lemos, Donin All.: Milella

MARCATORI: 0'18'' p.t. rig. C. Musumeci (C), 10'00'' Pulvirenti (C), 12'00'' Podda (C),12'57'' aut. Bocao (M), 17'10'' G. Musumeci (C), 5'37'' s.t. Turmena (C), 6'00'' Labanca Da Silva (M), 8'27'' G. Pulvirenti (C), 9'55' Podda (C), 10'40'' Pulvirenti (C), 12'38'' C. Musumeci (C), 13'30'' Turmena (C), 14'38'' Anderson (C), 18,15 Raul Rocha

AMMONITI: 0'08'' p.t. Ricordi (M), 11'14'' Rocha (C), 13'40'' Salas (M), 15'30'' Labanca Da Silva (M), 19'34'' Donadoni (M), 15'09'' s.t. Baroni (M)

ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro) Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) CRONO: Massimo Seminara (Palermo)