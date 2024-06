L'Italia si tinge di rossazzurro, la Meta Catania vince lo scudetto

Grandi emozioni a tinte rossazzurre al Palajacazzi. La Meta Catania è campione d'Italia di Futsal dopo aver battuto 6-4 Napoli nel proprio fortino. Gara 3 della finale scudetto è stata una gara non per deboli di cuore, con gli etnei avanti ma poi rimontati dai partenopei, trascinati in particolare da Mancuso. Nella ripresa cuore catanese e anche grande qualità di squadra permettono di riacciuffare il risultato, la sfida si protrae così oltre i due tempi regolamentari. Ai supplementari nonostante le difficoltà derivanti dalla stanchezza e i tiri liberi concessi agli avversari a seguito di alcuni falli è proprio la compagine rossazzurra a spuntarla, supportata in particolare da uno straordinario Pulvirenti che ha timbrato il cartellino dimostrando di essere un elemento importante del roster a disposizione di Juanra. Per il resto partita quasi perfetta, comprensibile la concessione di qualche occasione agli azzurri, ma il carattere della Meta alla fine ha prevalso portando il titolo alle falde dell'Etna.

