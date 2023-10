Futsal, sontuosa Meta Catania: battuti i campioni d'Italia della Feldi Eboli

Una prova di forza importante e una vittoria da copertina. Impazzisce il PalaCatania con i 2000 tifosi rossazzurri ad esultare alla grandissima prestazione della Meta Catania che batte Eboli mandando un messaggio al campionato. Il gol finale del 4-2 di Dian Luka è un macigno difficle da digerire per l’ex di turno Salvo Samperi. Meta Catania che vince e vola in classifica scavalcando proprio i campani.

La sfida subito stuzzicante, una gara contro i campioni d’Italia della Feldi Eboli già al primo posto, ma con una Meta Catania partita bene, quattro punti, e appena sotto in classifica rispetto ai campani e con la voglia di sorpasso e di misurare ancora la forza dei rossazzurri. PalaCatania sempre presente, nonostante l’insolito giovedì, e partita subito a specchio nelle dinamiche tattiche con Dal Cin da un lato e Timm dall’altro portieri spesso di costruzione e pressione alta da ambedue le parti. Primi cambi dopo i primi tre minuti di gioco senza grandi interventi dei portieri con Carmelo Musumeci dentro insieme a Turmena, Anderson e Salamone sul parquet del PalaCatania. Interessanti le conclusioni di Venancio, risposta di Timm, e il tentativo fuori misura di Salamone. Al minuto 8 super azione della Meta Catania con la conclusione al volo di Dian Luka che sfiora il palo. A metà primo tempo ecco il primo episodio con Venancio che vince il contrasto in area con Bocao che interviene: rigore in favore di Eboli. Dal dischetto Timm ipnotizza il brasiliano e il pallone finisce sul palo. Preludio però del vantaggio per Eboli che pesca con il taglio sul secondo palo di Baroni la prima rete del match. Reazione della Meta Catania al minuto 12 con Turmena prima, Musumeci poi e Anderson ancora ad esaltare le tre respinte consecutive del portiere Dal Cin. Rossazzurri che vanno maggiormente alla ricerca del pivot Anderson e questo mette pressione dentro la metà campo di Eboli. Al 16’ la grande intuizione di Dian Luka che apre lateralmente per Podda che trovail tiro perfetto del pareggio per l’esplosione del PalaCatania. Meta Catania che insiste e ancora Dian Luka, venti secondi dopo, fa partire un destro pazzesco fermato solo da una clamorosa traversa a salvare Dal Cin. Ancora Meta Catania, azione in verticale splendida con Dian Luka protagonista nel lancio per Turmena tutto solo davanti a Dal Cin, ma il brasiliano non centra la porta. Nel miglior momento della Meta Catania, Selucio trova il corridoio perfetto per Venancio che di misura batte Timm, 1-2. Etnei che reagiscono subito ma Dal Cin è ancora pronto sul tiro secco di capitan Musumeci.