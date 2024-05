Gabriele Costa è il nuovo team manager del We Beach Catania

Gabriele Costa è ufficialmente il nuovo team manager del We Beach Catania. Costa, vanta grande esperienza e competenza nel panorama calcistico siciliano per aver ricoperto molteplici ruoli in parecchie società, fra cui:

2021 Team Manager Catania Beach Soccer campionato nazionale di serie A vincendo la Supercoppa italiana, Coppa Italia.

Stagione 2021/22 Club Manager Ragusa calcio in Eccellenza con cui vince il campionato e la Coppa Italia!

Stagione 2022/23 Club Manager del Ragusa calcio in Serie D.

2022 Team Manager del Sicilia Beach Soccer campionato nazionale di serie A.

2023 Club Manager Ragusa calcio serie D.

2023 Team Manager del Sicilia Beach Soccer serie A.

2023 Responsabile settore logistico Città di Melilli C5.