Il giorno del ritorno di Cristiano Lucarelli a Catania

Non c'è due senza tre. Tutto pronto a Catania per il Lucarelli Ter, sarà il tecnico toscano ad avere l'arduo compito di rilanciare le ambizioni del club rossazzurro dopo un inizio di stagione disastroso che ha portato all'allontanamento del direttore sportivo Antonello Laneri e del tecnico Luca Tabbiani, oltre a parte del suo staff. Mentre ci si interroga sul futuro di qualche calciatore che sotto l'Etna non è riuscito ad esprimersi al meglio, dunque, è tempo di guardare ai prossimi impegni, con la necessità da parte del nuovo mister di lavorare sulla testa, sulle gambe e sulla tattica della squadra.

Tabula rasa, come se partisse un nuovo ritiro pre-campionato, con la grande difficoltà però di dover subito raccogliere risultati. Non sarà facile ma nel dna di Cristiano Lucarelli c'è la capacità di affrontare col piglio giusto le grandi sfide. Visto il conto aperto con la piazza, non dev'essere stato troppo complicato pensare positivamente ad un ritorno al Catania, anche se le trattative si sono protratte per giorni, ritardando di fatto l'attesa ufficialità.

L'arrivo in Sicilia di queste ore, e il primo allenamento alla guida del gruppo sarà un'immersione in un mondo già conosciuto a menadito. Forse proprio per questo Vincenzo Grella - in attesa dell'arrivo del nuovo ds - ha deciso di puntare su Lucarelli per la pachina etnea: conoscitore della piazza, esperto in missioni da psicologo-allenatore, nonché già vincitore in Serie C, con la Ternana, realtà in cui l'allenatore livornese ha raggiunto una piena maturità, in attesa della grande chance per affermarsi nel calcio che conta.

Catania attende con ansia di riabbracciare un condottiero che ha dimostrato nei confronti della città grande attaccamento e affetto sincero per la tifoseria.