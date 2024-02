Il talento acese Gabriele Finocchiaro in evidenza nella Primavera della Juventus 

E' acese il giocatore copertina della settimana della Juventus Primavera. Gabriele Finocchiaro ha segnato un gol spettacolare contro la Lazio per il momentaneo 1-0; doppia finta, due difensori saltati e pallone insaccato alle spalle del portiere biancoceleste. Arrivato in bianconero a soli 14 anni, dopo essere cresciuto nella Stella Nascente, Finocchiaro, nato il 16 marzo del 2006 ad Acireale, è un trequartista, che sa agire bene anche da secona punta. Nellaformazione allenata da Paolo Montero aveva già messo a segno quest'anno un'altra rete nel 5 a 2 contro il Frosinone, collenzionado 8 presenze. E', inoltre, nel giro della Nazionale U18 guidata da Daniele Franceschini

"È un gol che mi è venuto in maniera spontanea. L’ho rivisto un sacco di volte in queste ore e non mi stanco mai di guardarlo. Nella partita contro la Lazio ho preso anche la traversa", ha dichiarato il talenuoso calciatore siciliano nella diretta Twitch proposta dal canale ufficiale della Juventus. Il ragazzo ha poi raccontato la sua storia personale: "Sono originario di Acireale. Ho iniziato giocando in una scuola calcio guidata da mio zio, per divertimento senza alcuna aspettativa. A 9 anni ho cambiato squadra e dai campionati provinciali sono passato a quelli regionali e da lì mi ha contattato la Juve. Prima i camp, poi una trasferta a Torino e quando ho ricevuto la chiamata non avevo parole".