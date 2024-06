Grande attesa per la Finalissima scudetto tra Napoli e Meta Catania

Tutto pronto per Gara 3 della Finale Scudetto. La partitissima al Palajacazzi è in programma per questa sera alle ore 20:30. Saranno 150 i tifosi rossazzurri che sosteranno la Meta Catania in casa del Napoli con il sogno scudetto a far da cornice al match. I dettagli faranno la differenza ma senza ingredienti particolari come ha sottolineato coach Juanra: "Sappiamo ogni cosa dell'avversario e sappiamo cosa fare. Dobbiamo essere mentalmente preparati, per non lasciare nulla al caso e dare spazio al campo e alle nostre caratteristiche di squadra. La partita decisiva dove speriamo di regalare una gioia pazzesca alla nostra Catania".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche capitan Carmelo Musumeci: "Ci siamo e siamo pronti. Vogliamo entrare nella storia portando uno scudetto pesantissimo e faremo di tutto per fare nostra la gara. Loro avranno il pubblico ma anche noi sentiremo il calore della nostra gente pronta a supportarci. Possiamo vincere ma sarà una gara durissima".

Meta Catania con l'organico al gran completo e stavolta con minutaggio anche per Dian Luka, l'ennesima freccia per l'arco di coach Juanra. Adesso è il tempo dell'attesa, la speranza rossazzurra è quella della gioia finale per un sogno che può diventare realtà. La diretta della partita live sul canale 204 di skysport.