Grandi emozioni al PalaCatania, la Meta continua a coltivare il sogno scudetto

Bello, bellissimo. La Meta Catania vince con le unghie e con i denti, batte Napoli 2-1 e vola a Gara 3 Scudetto. Non si passa al PalaCatania, cornice di pubblico pazzesca, sold out e tifosi rossazzurri che riempiono il palazzetto in ogni ordine di posto. Una bolgia unica, con i tifosi della Curva del Catania a cantare. Una spinta che ha favorito una super partenza, ricca di occasioni per gli etnei e che ha portato al gol di Podda. Meta Catania che tiene il possesso, ma Bellobuono si esalta e toglie la gioia del gol a Podda due volte e poi anche a Turmena. Come al solito, però, a Napoli non si può concedere nulla e i partenopei alla prima vera occasione bucano per l’1-1. Nella ripresa solito spartito, gara dura e intensa dove entrambe le compagini cercano soluzioni per il gol. Bellobuono protagonista su Podda, Musumeci e Pulvirenti. Napoli prova con ripartenze letali ma Timm è attento. Il due a uno decisivo parte da Bocão e dal colpo sotto di Carmelo Musumeci che fa esplodere il PalaCatania. Anderson sfiora la terza rete, traversa clamorosa, prima del gol dato in un primo momento e poi annullato a Pulvirenti sul power play del Napoli. Succede di tutto, Napoli attacca con l’uomo in più ma la difesa della Meta Catania è perfetta fino alla sirena. Vittoria pazzesca, lo scudetto è ancora aperto e adesso si aspetta Gara 3 a Napoli per.giocarsi tutto fino all’ultimo secondo.

Di seguito tabellino

META CATANIA-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 2-1 (1-1 p.t.)

META CATANIA: Timm, Silvestri, Pulvirenti, Turmena, C. Musumeci, Tornatore, Podda, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Anderson. All. JuanRa

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Canal, Bolo, Duarte, Saponara, Caio, De Gennaro, Ercolessi, Perugino, De Luca, Borruto, De Simone. All. Colini

MARCATORI: 1’54” p.t. Podda (M), 8’39” Bolo (N), 1’43” s.t. C. Musumeci (M)

AMMONITI: Bocao (M), Ercolessi (N), Bellobuono (N), C. Musumeci (M), Borruto (N), Pulvirenti (M), De Luca (N), Podda (M)