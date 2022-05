Il brasiliano Marcelo Mendes nuovo allenatore del Catania Beach Soccer

Il brasiliano Marcelo Mendes è il nuovo allenatore del Catania Beach Soccer. Nato a Rio de Janeiro il 23 gennaio 1970, vanta un curriculum d’assoluto rilievo ed è uno dei profili più autorevoli e stimati nel panorama internazionale. Mendes, allenatore FIFA dal 2009 e Conmebol dal 2010, annovera in carriera una lunga esperienza nel ruolo di Head Coach con le Nazionali di Portogallo, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Sud Africa, Giappone e Kuwait, intervallate alla guida di importanti club giapponesi, russi e brasiliani. Tra i risultati più prestigiosi, spiccano il secondo posto nel 2000 con il Portogallo nel Campionato Europeo, il successo alla guida del Giappone per ben tre volte (2007, 2008 e 2010) agli UAE Beach Soccer National Team e, sempre con la nazionale nipponica, l’affermazione nel 2016 alla Coppa d’Asia.

Ha vinto nel 2000 con il Fluminense Football Club il Rio de Janeiro State Championship e per quattro anni consecutivi, dal 2002 al 2005, è stato campione di Brasile con il São Paulo. “Sono molto felice di questa opportunità di lavorare per il Catania, una delle più grandi squadre di Beach Soccer, che avrà in organico giocatori forti provenienti da tutto il mondo. Apprezzo la fiducia riposta in me e farò di tutto per ricambiarla con la conquista di trofei. L’impatto con la società è stato gratificante. Ho individuato professionalità, ambizione e voglia di vincere”. Ha dichiarato il nuovo allenatore rossazzurro, che si confronterà presto con il massimo campionato italiani in spiaggia.