Il calendario del Catania fino a fine stagione: date e orari

Con il Comunicato Ufficiale 152/DIV, oggi, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha definito la programmazione delle gare in programma dalla ventinovesima alla trentottesima giornata del campionato Serie C NOW 2023/2024. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.

Di seguito, gli impegni del Catania:

29ª giornata - Domenica 3 marzo, ore 14.00

Catania-Monterosi Tuscia

30ª giornata – Mercoledì 6 marzo, ore 18.30

Avellino-Catania

31ª giornata - Domenica 10 marzo, ore 16.15

Catania-Potenza

32ª giornata – Venerdì 15 marzo, ore 20.45

Catania-Audace Cerignola

33ª giornata - Domenica 24 marzo, ore 14.00

Turris-Catania

34ª giornata - Giovedì 28 marzo, ore 20.45

Catania-Giugliano

35ª giornata - Domenica 7 aprile, ore 18.30

Virtus Francavilla-Catania

36ª giornata - Domenica 14 aprile, ore 20.45

Catania-Messina

37ª giornata - Domenica 21 aprile, ore 20.00

Sorrento-Catania

38ª giornata - Sabato 27 aprile, ore 18.30

Catania-Benevento