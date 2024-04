Il Catania Beach Soccer conferma due importanti tasselli della dirigenza

Il Catania Beach Soccer ha annunciato di aver affidato, per la stagione 2024, l’incarico di Direttore Generale a Giuseppe Bellantoni e la responsabilità dell’Area Tecnica a Gianfranco Grasso. Bellantoni e Grasso, che vantano una lunga e significativa esperienza nel mondo del calcio, si occuperanno della costruzione dell’organico interfacciandosi con proprietà, staff tecnico e calciatori.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla dirigenza per la conferma in vista della nuova stagione sportiva – afferma Bellantoni. Ringrazio anche quei membri dello staff e i giocatori che, sebbene non facciano più parte della nostra squadra, hanno fornito un contributo importante nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nell’ultima stagione, nonostante significativi cambiamenti, siamo riusciti a raggiungere tre finali, conquistando un trofeo prestigioso quale la Coppa Italia oltre il premio Fair Play come squadra più corretta del campionato".

Guida tecnica e progetti. "Anche quest’anno, abbiamo affidato al nostro allenatore, mister Fabricio Santos, uno staff di alto livello, includendo un preparatore atletico specializzato nelle discipline sulla sabbia di fama mondiale. Grazie alla collaborazione con un’importante università, beneficeremo di uno staff medico di primo livello e di tecnologie all’avanguardia. Nonostante le proposte allettanti arrivate dalla Russia, abbiamo confermato gran parte del roster della stagione precedente, arricchendolo con cinque giovani talenti di spicco a livello internazionale. Questa strategia rappresenta un pilastro del nostro progetto di rinnovamento, mirato a competere per la conquista di trofei senza trascurare l’importanza della crescita e dello sviluppo del club".

L'Euro Winner Cup. "Siamo entusiasti di annunciare che quest’anno parteciperemo nuovamente all’Euro Winner Cup a Nazaré, in Portogallo. È nostro fermo proposito portare il Catania Beach Soccer sulle spiagge più prestigiose del mondo, riaffermando così il nostro impegno e la nostra passione per questo sport. Questo impegno nel rinnovamento e nella competizione internazionale evidenzia il nostro desiderio di valorizzare non solo le capacità tecniche e tattiche, ma anche lo spirito di squadra e l’ambizione che caratterizzano il Catania Beach Soccer. Siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura, determinati a raggiungere nuovi traguardi e a promuovere il nome della nostra squadra e della città di Catania" chiosa Giuseppe Bellantoni.

Dello stesso avviso anche Gianfranco Grasso che ha chiosato con grande entusiasmo la sua riconferma in rossazzurro: "E’ con immenso piacere che ho accolto la riconferma da parte del Presidente, Giuseppe Bosco, per quello che sarà il mio secondo anno con i gloriosi colori rossazzurri del Catania Beach Soccer. Spero di vero cuore di ottenere nel 2024 i migliori risultati che merita il Presidente, e tutto lo staff, per la determinazione e l’impegno che dovranno accompagnare tutte le fasi della nostra attività" conclude Grasso.