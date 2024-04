Il Catania e la lotta salvezza, Zeoli: "Siamo stati passivi, momento molto delicato"

Il Catania perde contro il Sorrento in quel di Potenza e rimanda all'ultima giornata il verdetto sulla salvezza diretta nel Girone C di Serie C. Il 3-2 maturato al Viviani, in concomitanza con i risultati delle altre gare, rende necessario giocare al massimo il match contro il Benevento dell'ultima giornata. Vincendo sarebbe salvezza, a prescindere dai risultati delle avversarie. In caso contrario particolare attenzione bisognerà fare anche relativamente all'esito della partita che vedrà protagonista il Monterosi Tuscia con il Foggia. "Siamo stati passivi in attesa degli eventi, sapendo che invece con una vittoria potevamo chiudere il discorso - ha detto l'allenatore dei rossazzurri, Michele Zeoli, ai microfoni di Telecolor al termine di Sorrento-Catania -. Nel girone di ritorno abbiamo fatto poco in trasferta. Non siamo rimasti in partita, il terzo gol in contropiede è stato pesante. Recuperare tre gol era difficile. Le partite sono sempre aperte, ma fino ad un certo punto. Cianci è un giocatore importante, ma noi eravamo chiamati a fare un gioco di coperture e volevo lavorare con altri giocatori, è stata una mia scelta, lui ci ha aiutato molto. Siamo stati mosci, molli, in un momento in cui dovevamo invece fare una partita diversa. Domenica abbiamo un'altra possibilità, ne abbiamo avute tante e le abbiamo fallite. Avevamo paura di giocare la palla, il modulo vale fino ad un certo punto in questo caso. Dobbiamo ricompattarci, vediamo cosa succede domenica, è un momento molto delicato".