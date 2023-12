Il Catania e Sarao si dicono addio: ufficiale la risoluzione contrattuale

Si separano le strade del Catania e di Manuel Sarao, l'attaccante milanese ha infatti risolto consensualmente il proprio contratto con il club rossazzurro, separandosi dalla squadra con cui l'anno scorso si è reso protagonista della promozione dai dilettanti alla Serie C. "Catania Football Club - si legge in una nota della società etnea -rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Manuel Sarao. All’attaccante l'augurio delle migliori fortune personali e professionali". Per la prima punta adesso si profila un futuro ancora siciliano, con un possibile ritorno in Serie D per un'altra cavalcata vincente.