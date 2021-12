Il Catania esce a testa bassa contro il Latina: adesso il Palermo

Il Catania esce sconfitto dalla trasferta contro il Latina. Finisce 1-0 al "Domenico Francioni", rete di Sane decisiva nel primo tempo. Un Catania in partita soltanto nella fase iniziale, poi il black out degli uomini di Baldini che vanno in sofferenza e non riescono in mezzo al campo ad arginare le ripartenze dei padroni di casa. Tessiore fa il bello e cattivo tempo in mezzo e sugli esterni la freschezza atletica dei nerazzurri crea non pochi problemi. Baldini prova a correre ai ripari nella ripresa sistemando la squadra con un 4-2-3-1 e gettando nella mischia Piccolo per Sipos, così come Pinto più offensivo rispetto a Ropolo, la pericolosità dei rossazzurri però non aumenta.

I padroni di casa gestiscono il vantaggio e provno anche a fare male quando possono. Il risultato finale di 1-0 racconta di una Catania spento e poco preciso. In una settimana decisiva, l'ennessima dal pinto di vista dell'extracampo, si avvicina infatti la data del 16 relativa alla scadenza degli stipendi, e una settimana dai contorni legati al derby contro il Palermo dal punto di vista del campo.

Tabellino Latina-Catania 1-0 (Sane 28')

LATINA (3-5-2): Cardinali, De Santis, Esposito, Giorgini; Ercolano (68' Teraschi), Tessiore (82' Marcucci), Amadio, Di Livio (53' Barberini), Carissoni (46' Nicolao), Sane, Carletti (82' Jefferson)

CATANIA (4-4-2): Stancampiano; Calapai, Claiton ,Monteagudo, Ropolo (61' Pinto); Russotto, Rosaia (61' Maldonado), Greco, Russini (87' Biondi), Sipos (61' Piccolo), Moro