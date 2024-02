Il Catania fa 0-0 con la Casertana al Massimino, esordio ed espulsione per Sturaro

Pareggio a reti inviolate tra Catania e Casertana al Massimino. Una partita intensa, equilibrata e divertente nella ripresa con il risultato sempre in bilico. Grandi parate del portiere ospite e le "solite" imprecisioni degli attaccanti penalizzano i rossazzurri, rimasti pure in dieci nella ripresa per l'espulsione di Sturaro, doppia ammonizione per il centrocampista all'esordio con la compagine etnea. I campani, proprio come i loro avversari, sbagliano tanto e non sono capaci di sfruttare la superiorità numerica. Incidono sulla partita alcuni episodi arbitrali, primo tra tutti l'espulsione, così come è parsa dubbia la decisione di assegnare soltanto due minuti di recupero nel secondo tempo.

Entrambe le squadre sono obbligate a cambiare pelle per adattarsi alle assenze e dare spazio ai calciatori più in forma. Il Catania si schiera in campo con il 4-3-3, rispolverato per la circostanza da Cristiano Lucarelli. Dal primo minuto Sturaro sul rettangolo verde del Massimino, per lui anche la fascia di capitano. Nel tridente offensivo con Chiricò e Cicerelli trova spazio al centro il rientrante Di Carmine. La Casertana di Cangelosi punta sul 3-5-2 con Celiento, Bacchetti e Sciacca dietro e il tandem offensivo formato da Carretta e l'ex Curcio. Tra i calciatori campani anche Calapai in mezzo al campo nel ruolo di esterno.

Primo tempo soporifero, poche le occasioni costruire dalle due compagini. Padroni di casa più pericolosi, escono alla distanza dopo un avvio discreto della Casertana. Chiricò è attivo, cerca di aiutare la squadra e prova anche a farsi vedere in zona gol. Ci prova su punizione al 18'. Per il resto soltanto timidi tentativi, da registrare una conclusione di Bouah avvenuta qualche minuto prima e quella di Cicerelli, nella seconda metà della prima frazione. In entrambe le circostanze mira non perfetta e pallone sul fondo. Per i campani qualche cross interessante ma niente da segnalare dalle parti di Albertoni, ad esclusione di un pallone velenoso calciato da Curcio con l'azione però annullata per un fallo.

Ad inizio ripresa il primo cambio, esordio per Galletta tra gli ospiti. Gli lascia spazio un acciaccato Proietti. Al 47' subito Chiricò pericolosissimo con il marchio di fabbrica del tiro a giro di sinistro, il pallone sibila a fil di palo alla destra di Venturi. Un minuto dopo cambia la partita: viene fischiato un fallo - per la verità molto dubbio - al già ammonito Sturaro -, per l'arbitro è giallo e quindi espulsione. Prima partita non memorabile per il centrocampista ex Juventus e Genoa. Al 53' Toscano dal limite dell'area scarica da lontano un tiro potentissimo che viene chiuso in angolo da Albertoni, prima grossa chance per la Casertana. La sfida si accende e diventa più dinamica. Al 63' grande lancio di Curado per Cicerelli che s'invola da solo verso la porta, si accentra rispetto alla fascia di pertinenza e calcia, intervento di Venturi prima e poi il salvataggio di Bacchetti che sventa in corner. Due minuti dopo primi cambi per Lucarelli: dentro Rapisarda e Costantino, fuori Cicerelli e Chiricò. Dopo pochi secondi clamorosa chance per Di Carmine che entra in area e da posizione centrale calcia, strepitoso ancora una volta Venturi. Al 70' tiro di Anastasio deviato in angolo, Casertana che cerca di far valere la superiorità numerica. Al 73' finisce la partita di Bacchetti, al suo posto Nicoletti. Due minuti più tardi ci prova Galletta dalla distanza, ma il tiro è impreciso. L'ex Curcio al 79', lasciato colpevolmente libero di colpire nel cuore dell'area, raccoglie un suggerimento di Galletta e tira di prima intenzione, parabola fuori non di molto. Poi altre sostituzioni: out Tello e Di Carmine, dentro Quaini e Cianci. All'82' Costantino sfrutta un errore di Nicoletti e tira, Venturi anche stavolta si fa trovare pronto e devia il pallone con un sontuoso colpo di reni. Grandi emozioni al Massimino, continui capovolgimenti di fronte. Poco dopo, infatti, ancora Curcio risolve una mischia, ma il Catania tira un sospiro di sollievo perché anche stavolta la Casertana non centra la porta. Ultimi minuti di particolare intensità, con il risultato sempre in bilico. C'è pure Taurino per i minuti finali del match, gli lascia spazio uno stremato Carretta. Dopo due minuti di recupero, contestati - giustamente - dai catanesi, arriva il triplice fischio finale che decreta il pareggio a reti bianche tra Catania e Casertana.

TABELLINO

CATANIA-CASERTANA 0-0

CATANIA (4-3-3): Albertoni 6.5; Bouah 6, Curado 6.5, Kontek 6.5, Castellini 6; Welbeck 6.5, Sturaro 5.5, Tello 6 (80' Quaini sv); Chiricò 5.5 (65' Costantino 6), Di Carmine 5.5 (80' Cianci sv), Cicerelli 6 (65' Rapisarda 6). A disp.: Furlan, Donato, Monaco, Haveri, Celli, Peralta, Chiarella. All.: Lucarelli 6.

CASERTANA (3-5-2): Venturi 7.5; Celiento 6, Bacchetti 6.5 (73' Nicoletti 5.5), Sciacca 6; Calapai 6, Toscano 6.5, Proietti 5.5 (46' Galletta 6), Deli 6, Anastasio 6; Carretta 5.5 (87' Taurino sv), Curcio 6. A disp.: Marfella, Paglino, Matese, Rovaglia, Turchetta. All.: Cangelosi 6.

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano

Assistenti: Monaco (Termoli) e Porcheddu (Oristano)

QUARTO UFFICIALE: Gigliotti (Cosenza)

AMMONITI: Sturaro, Sciacca, Celiento, Bacchetti, Cicerelli

NOTE

Espulsi: Sturaro al 48' per doppia ammonizione

Angoli: 7-5

Recupero: 1'-2'

Spettatori: Catania-Casertana: 15.843 spettatori al “Massimino”