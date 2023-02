Il Catania lavora a Ragalna, Jefferson: "Continuiamo così, per la promozione aspettiamo la matematica"

Allenamento a Ragalna per il Catania di Giovanni Ferraro. La squadra si è ritrovata al "Totuccio Carone" per una seduta di lavoro aperta alla stampa, l'occasione per qualche esercitazione e proseguire con la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Castrovillari. In quella circostanza non sarà presente, per la compagine rossazzurra, l'esterno difensivo Francesco Rapisarda che è stato squalificato per una giornata (quinta ammonizione). Lo staff etneo spera di recuperare qualcuno dei giocatori acciaccati e indisponibili nelle ultime settimane.

Particolare attenzione al reparto d'attacco con le defezioni registrate nell'ultimo turno di Andrea Russotto, Sarno, Forchignone e Litteri. Jefferson, invece, è rientrato da poco. L'attaccante brasiliano al termine dell'allenamento ha parlato alla stampa.

“Partita con la Vibonese? Ero a disposizione del tecnico dopo una settimana in cui sono cresciuto - ha ammesso Jefferson -. Sono contento di essere tornato e di aver trovato minutaggio nel corso della partita. La mia esperienza a Catania è certamente positiva. L’affetto dei tifosi è unico e non me lo sarei mai aspettato. Promozione? Dobbiamo continuare così. Bisogna aspettare l’aritmetica certezza di tornare in Lega Pro. Nel calcio non si deve mai dire mai. A Viterbo ho vissuto un’annata in cui la Cremonese ha rimontato 12 punti di vantaggio sull’Alessandria. A livello mentale a Catania sto vivendo il mio miglior momento. Farò un Tik Tok per la promozione se vinciamo il campionato. Il mio sogno è vincere anche negli anni che verranno”.