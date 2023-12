Il Catania non vuole fermarsi, Bouah: "Stimoli importanti, il mister è bravo"

Il Catania si prepara per la trasferta di Messina, una sfida attesa soprattutto dagli avversari che vorranno fare uno scherzetto alla compagine etnea, determinata invece a confermare un trend positivo che si porta avanti dall'arrivo in panchina di Cristiano Lucarelli. La compagine rossazzurra è chiamata a chiudere l'anno in maniera positiva per poi osservare durante il mercato di riparazione la possibilità di rinforzare l'organico per tentare l'impresa di tornare ad essere competitivi per un posto in chiave promozione. Devid Bouah al termine dell’allenamento pomeridiano di ieri disputato al Cibalino ha parlato ai giornalisti presenti.

“Stiamo bene fisicamente e corriamo molto - ha detto l'esterno difensivo del Catania - . Cerchiamo di migliorare sotto ogni punto di vista. Domenica siamo mancati in fase realizzativa, costruiamo tanto ma concretizziamo poco. Dovremo cercare di fare gol subito nelle prossime partite. Il mister è bravo e conosce bene la piazza, ci dà una grande mano soprattutto a livello umano, ci trasmette voglia e cattiveria agonistica durante la settimana. Comincio a giocare con maggiore continuità, questo mi dà molta più fiducia ma io cerco di allenarmi sempre al meglio a prescindere dal minutaggio”.

La sfida al Messina. “La gara non sarà facile, giocheremo in trasferta. Mi aspetto un avversario che parta subito forte, dovremo essere attenti e concentrati. Veniamo da una delle migliori prestazioni stagionali disputate, non abbiamo vinto ma il risultato con la Virtus Francavilla è stato bugiardo. Con un allenatore nuovo è normale che gli stimoli siano diversi e ciascuno di noi voglia farsi trovare pronto”.