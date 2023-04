Il Catania programma il futuro, La Porta: "Progetto di ampio respiro, si può vincere anche in Serie C"

Catania si è rilanciata calcisticamente. Il "nuovo" club rossazzurro sta volando, tra risultati sportivi e programmazione extracampo. Per un parere sulle vicende del sodalizio etneo abbiamo sentito un componente del direttivo dell'Associazione "Catania Rossazzurra", attiva nel sociale e sin dalla fondazione attenta e vicina alle vicende di calcio della città: si tratta di Domenico La Porta, dottore commercialista esperto in materia economica.

Promozione ottenuta alla 28esima giornata: grande prova di forza. Si aspettava questa dimostrazione di forza all'inizio di questa stagione?

"Non mi aspettavo una vittoria del campionato in modo così clamoroso, si è subito compreso che il Catania aveva le carte in regola per vincere il campionato ma non certo con tutti questi punti di vantaggio e a sei giornate dalla fine".

Qual è il clima che si respira in città e che ha potuto constatare anche all'interno dell'Associazione Catania Rossazzurra?

"Non è stato facile ricominciare dopo il fallimento per tanti tifosi e appassionati. Oggi, se pensiamo a quanto è successo negli ultimi anni, era inimmaginabile pensare di ripartire così prepotentemente, anche se noi tifosi pensiamo sempre in positivo perchè visceralmente legati a questi colori. Tutti hanno capito quanto era importante ripartire, e la promozione è stata festeggiata come si deve! Il clima è stato tutto l'anno di festa e grande partecipazione, talmente gioiosa da coinvolgere anche diverse squadre avversarie uscite tra gli applausi dal Massimino. Catania Rossazzurra è ormai una splendida realtà che sta molto vicina alla società e organizza eventi che rigurdano il sociale per la nostra città: un progetto che auspicavo da tempo la cui espressione meriterebbe un discorso più approfondito che ci sarà modo di riprendere più in là".

Un suo giudizio sulla proprietà e in particolare su Ross Pelligra, che idea si è fatto dei progetti del patron rossazzurro?

"Pelligra rappresenta la new economy, fondata su investimenti a largo respiro. I progetti sono molto ambiziosi e mi piace che coinvolgano anche il sociale. Un bravo imprenditore, oltre ad avere le risorse, deve scegliere il management giusto in ogni iniziativa che intraprende e Pelligra sta operando in questa direzione: Grella, Carra and co. ne sono la dimostrazione. Se la burocrazia non lo frena sono certo porterà in alto il Catania e investirà in nuove strutture sportive fra cui lo stadio".

La dirigenza sembra avere le idee chiare su come impostare anche la prossima stagione. Da chi ripartirebbe lei per puntare alla vittoria della Serie C, cercando quindi il doppio salto dalla Serie D alla cadetteria?

"Ci sarà tanto tempo per programmare un campionato di vertice, anche per la Serie C! Vero è che non si tratta di un postulato matematico, ma se l'anno scorso in soli 20 giorni è stata formata una squadra fuori categoria, in tre mesi cosa faranno? Non muterei l'intelaitura della squadra, anche perchè nella seconda parte di campionato il gruppo ha raggiunto automatismi tattici rilevanti da non disperdere; inoltre, molti giocatori sono di categoria per la serie C (o addirittura superiore): è chiaro che servono alcuni innesti che, però, devono esere molto mirati e decisivi, non mi pare il caso di fare nomi, per ora godiamoci la festa e poi è compito della società, in particolare dei quadri tecnici".

Un parere sul lavoro svolto da Giovanni Ferraro, allenatore silenzioso che ha saputo vincere ancora una volta in Serie D. Secondo lei è pronto anche per la grande sfida della terza serie?

"Sappiamo essere un campionato molto diverso da quello dei dilettanti. Io distinguo gli allenatori che hanno vinto dei campionati da altri che magari fanno un calcio più spumeggiante ma non vincono mai, Ferraro ha vinto due campionati di fila in due piazze diverse, anzi il seondo lo ha stravinto; inoltre, ha sempre azzeccato i cambi (seppur facilitato dall'abbondanza che aveva in panchina): vuol dire che legge bene le partite e non è poco; infine, è un uomo di poche parole, che fa parlare i fatti. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per confermarlo. Ci manca solo un tassello, non ha mai allenato in serie C, ma se non si prova".