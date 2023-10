Il Catania riflette su Tabbiani: la partita con l'Avellino è l'ultima spiaggia

Dieci giornate di campionato sono andate in archivio. Per il Catania nove partite disputate, da recuperare il match valido per il secondo turno con il Brindisi, e un bilancio che certamente non può lasciare soddisfatti. I rossazzurri hanno totalizzato 12 punti, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi; altrettante le sconfitte che hanno fatto finire sulla graticola la guida tecnica. Luca Tabbiani è stato criticato, in primis per le prestazioni non esaltanti della squadra che allena.

Anche con il Monterosi Tuscia, ultima in classifica per distacco, rispetto alle altre, ha benfigurato ieri sera in quel di Teramo contro i siciliani, pareggiando al fotofinish una sfida che il Catania doveva soltanto vincere, per di più dopo aver tirato la carretta fin quasi alla fine del match. Pali e traverse non possono essere più un alibi, il problema legato agli infortuni muscolari è diventato una vera emergenza, già 13 i giocatori costretti a fermarsi ai box. Gli ultimi della lista sono Di Carmine (per lui si teme un lungo stop) e Marsura.

L'ennesima delusione non ha fatto altro che alimentare gli spettri di una crisi che sta investendo tutto l'ambiente: il primo momento critico della gestione Pelligra dal suo insediamento alle falde dell'Etna.

In queste ore la posizione dell'allenatore è al vaglio della dirigenza, non esente da responsabilità al momento dell'impostazione del pre-campionato, con un mercato chiuso probabilmente troppo tardi per garantire una preparazione adeguata e poco tempo per lavorare, oltre alle scelte stesse fatte pensando alla prima stagione tra i professionisti.

Ora, per colpe probabilmente non soltanto sue - è chiaro che in campo ci vanno pure i calciatori - a rischiare il posto è l'allenatore. Confermato almeno fino al post-Avellino, la sfida di domenica al Massimino rappresenta l'ultima chance di salvezza del posto e di possibile svolta in campionato per il Catania.

Un momento difficilissimo, mentre già qualcuno pensa al toto nomi per la panchina. Sicuramente qualcosa non è andata per il verso giusto, considerando che sulla carta i singoli che compongono la rosa sono di assoluto livello. Manca però il concetto di squadra e un'idea chiara sul da farsi in campo per vincere le partite. Nel frattempo si va ancora sull'altalena, certamente la costanza non è tra le virtù di questa compagine chiamata a correre ai ripari per salvare il salvabile, ricordando anche che i playoff rappresentano un'opportunità e che al momento il distacco dalla vetta non è così incolmabile (ma bisogna pure dare uno sguardo al momento, incredibile ma vero, alla zona retrocessione).