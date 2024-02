Il Catania si allena, vuole vincere ancora: "Concentrati sulla prossima partita"

Il Catania si allena al Cibalino dopo la vittoria con la Juve Stabia di domenica, preparando i prossimi impegni con dedizione per provare a centrare finalmente l'obiettivo fissato della continuità di rendimento per provare ad essere competitivi fino in fondo in questo campionato. Dietro l'angolo c'è pure la Coppa Italia di categoria che rappresenta un'opportunità ghiotta di arrivare ai playoff da protagonisti. Nella seduta di lavoro poche indicazioni sulla squadra che potrebbe scendere in campo contro il Taranto. Non si sono allenati con il resto della squadra Celli, Costantino e Di Carmine. A parlare dopo l'allenamento aperto alla stampa, il difensore Salvatore Monaco.

"Una partita importante, l'abbiamo affrontata col piglio giusto e non era facile perché eravamo molto debilitati - ha detto il calciatore rossazzurro -. Nei momenti difficili a volte gli sportivi si riscoprono e noi abbiamo fatto una grande partita, merito anche dello staff medico e tecnico. Dobbiamo pensare già alla prossima gara, uno sportivo non può fare altrimenti. La nostra mente è concentrata sul Taranto. Mi sono inserito subito in questo gruppo, sono una persona diretta e mi piace instaurare subito rapporti profondi con i compagni. Eravamo in tanti i nuovi a gennaio, ma stiamo lavorando tanto insieme. Mi piace giocare in difesa sia a tre che a quattro, ci vuole tanta grinta per fare la differenza in Lega Pro. Con Quaini ci siamo trovati molto bene, abbiamo comunicato molto tra noi e abbiamo contenuto bene un avversario tosto come la Juve Stabia. La prossima partita di sabato sarà una battaglia, sono sicuro che la affronteremo bene, ci stiamo preparando con la giusta intensità. Giocare ogni tre giorni? C'è un dispendio fisico e mentale".