Il Catania si prepara per il Giugliano, Bocic: "Saranno tutte partite difficili"

Il Catania lavora alla preparazione del match di campionato che opporrà ai rossazzurri il Giugliano, reduce dalla vittoria clamorosa con l'Avellino. Dopo il successo con la Turris la squadra si è ritrovata agli ordini di mister Cristiano Lucarelli al Cibalino. Al termine della seduta di allenamento l'attaccante Milos Bocic ha risposto alle domande dei giornalisti presenti sul posto. “Sabato abbiamo conseguito una vittoria che ci aiuta ad essere più liberi mentalmente - ha detto -. Ora concentriamoci sul Giugliano perché sarà una gara molto difficile, come tutte le altre che arriveranno perché il campionato di Serie C, soprattutto il girone C, è davvero complesso. Nonostante le difficoltà incontrate siamo ancora lì e possiamo fare grandi cose. Lavoriamo intensamente, ci prepariamo giorno dopo giorno. Con il mister abbiamo lavorato tanto mentalmente finora, ci ha consigliato di scaricare lo zainetto dal peso che avevamo dietro giocando tranquilli, a testa alta. Stiamo lavorando anche tatticamente e soprattutto sui calci piazzati, che possono fare la differenza soprattutto in partite chiuse. Siamo contenti e fiduciosi che possiamo fare un bel percorso d’ora in avanti”.

Il cammino personale e la situazione di squadra. “Personalmente mi trovo bene nel ruolo che ricopro, mi piace partecipare molto di più alla fase offensiva. Cosa è cambiato? Prima i risultati non arrivavano, è cambiato qualcosa sul piano mentale. Sappiamo di rappresentare una piazza importante e di avere delle responsabilità - ha proseguito Bocic -. Siamo venuti a Catania con la consapevolezza di dovere vincere in una piazza esigente, com’è giusto che sia. Tabbiani e Lucarelli? Non posso dire che un allenatore sia migliore dell’altro. La responsabilità è soprattutto di noi calciatori che scendiamo in campo. Adesso la testa è al Giugliano, che ha vinto ad Avellino e sta facendo molto bene, squadra tosta da affrontare in un campionato difficile. Ci stiamo preparando sia mentalmente che tatticamente, sarebbe bellissimo fare un filotto di risultati importanti da qui alla sosta natalizia ed è quello che vogliamo”.