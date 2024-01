Il Catania si regala un altro ritorno: in porta c'è Furlan

Un altro ritorno alle falde dell'Etna. Il Catania ha dato l'ufficialità, è stato acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Furlan, nato a San Daniele del Friuli (Udine) il 22 febbraio 1993. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Empoli, con la squadra toscana ha ottenuto la promozione in Serie A nel 2021. In B, ha giocato anche con il Perugia. Nel 2019/20, indossando la maglia del Calcio Catania, l'estremo difensore ha collezionato 30 presenze mantenendo inviolata la propria porta in dieci occasioni. Ha disputato complessivamente 187 gare nelle competizioni professionistiche ufficiali, militando anche nell'Esperia Viareggio, nel Lumezzane, nel Monopoli, nel Trapani e nel Catanzaro. Il neo-rossazzurro, che oggi ha svolto il primo allenamento agli ordini di mister Lucarelli, si lega contrattualmente al club etneo fino al 30 giugno 2025.