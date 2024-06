Il Catania stringe su Toscano, chiude per l'allenatore e imposta il mercato

Attesa a brevissimo la fumata bianca per il nuovo tecnico del Catania. Sulla panchina rossazzurra siederà Mimmo Toscano, allenatore di grande esperienza per la categoria, vinta già diverse volte alla guida di squadre diverse, in tutti e tre i gironi della Serie C. La firma potrebbe arrivare già in data odierna. In quel di Cesena, squadra guidata da Toscano nella stagione andata in archivio, è stato già definito l’accordo con il sostituto: Roberto D’Aversa. Dunque a questo punto Toscano, ancora nel libro paga del club romagnolo, sarebbe definitivamente libero di accettare una nuova sfida risolvendo il proprio contratto. Il mister porterebbe alle falde dell'Etna alcuni membri "storici" del proprio staff, soprattutto il vice allenatore, Michele Napoli. Il preparatore dei portieri potrebbe essere Fulvio Flavoni. Per quanto concerne il futuro di Michele Zeoli si deciderà nelle prossime ore.

Con l'arrivo di Toscano si accende definitivamente anche il mercato: sembrano reali in entrata nomi come quello dell'attaccante Gabriele Artistico e del centrocampista Galo Capomaggio. In questi giorni a tenere banco però sono i trasferimenti in uscita: tanti infatti sono i profili che potrebbero lasciare Catania, anche tra i profili dati in prestito a gennaio ad altre squadra e di rientro alle falde dell'Etna.