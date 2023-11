Il Catania vince una partita rocambolesca: Picerno battuto 3-2

Nella prima partita disputata dall'allontanamento di Luca Tabbiani dalla panchina del Catania e del diesse Antonello Laneri i rossazzurri vincono col cuore per 3-2 il match di Coppa Italia Serie C con il Picerno. Ancora evidenti alcune lacune sulla tenuta atletica dei calciatori, ma sono emersi i valori di alcuni elementi che hanno avuto fino ad oggi poco spazio. Gli etnei, guidati in panchina da Michele Zeoli (allenatore ad interim in attesa dell'ufficialità del sostituto di Tabbiani), davanti a circa 4700 spettatori giocano un primo tempo di livello, mettendo in campo intensità, corsa e giocate propositive in attacco. Così i padroni di casa si trovano in vantaggio di due reti già al 18' del primo tempo. Al 6' segna Castellini di testa su calcio piazzato battuto da capitan Rizzo, tornato in campo da protagonista al Massimino. Un autogol di Diop al 18' spiana la strada al Catania, l'autorete arriva dopo la battuta sbagliata da parte di Deli di un calcio di rigore concesso per un fallo di mano avversario. Gran partita di alcuni interpreti, in grande spolvero Maffei, Chiarella e De Luca che hanno messo tanta grinta in partita per giocarsi una possibile riconferma in campionato.

La gara sembra scorrere con i rossazzurri saldamente al comando delle operazioni ma nella ripresa, con la complicità delle sostituzioni operata da Longo in casa Picerno, gli equilibri vengono alterati. Al 52' Ciko con un siluro di sinistro fredda Bethers dopo un lungo batti e ribatti sulla trequarti etnea. Nove minuti più tardi l'ex Ceccarelli gela lo stadio catanese depositando in gol un assist di Murano, da poco entrato sul rettangolo di gioco. Anche Zeoli ruota alcuni uomini in debito d'ossigeno dopo la grande prova dei primi 45 minuti. Il 2-2 poteva spezzare le gambe al Catania che invece resta calmo, nonostante qualche altra sortita pericolosa dei lucani e uno straordinario salvataggio di Bouah - e trafigge il portiere del Picerno all'81' con Deli che riscatta il proprio errore dal dischetto finalizzando una verticalizzazione spettacolare di Zammarini, capace di lanciare con grande visione di gioco sul compagno di reparto. Nel finale non c'è gloria per Sarao che in una propria azione personale prende il palo a negargli la gioia del gol.

CATANIA-PICERNO 3-2 6’ Castellini, 18’ aut. Diop; 52’ Ciko, 61’ Ceccarelli, 81’ Deli

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Bouah 6.5, Castellini 6.5, Curado 6, Maffei 6.5; Rizzo 6.5 (27’ st Quaini 6), Zanellato 6 (32’ st Zammarini 6.5), Deli 6.5; Chiarella 6.5 (20’ st Rapisarda 6.5), Dubickas 6 (21’ st Sarao 6), De Luca 6.5 (20’ st Marsura 6.5). A disposizione: Albertoni, Silvestri, Lorenzini, Mazzotta, Ladinetti, Privitera. Allenatore: Zeoli 7

PICERNO (4-2-3-1): Merelli 6; Novella 5.5 (15’ st De Cristofaro 6), Garcia 6, Biasiol 6.5, Guerra 6.5; Pitarresi 6, Ciko 7 (47’ st Gallo n.g.); Ceccarelli 7, Santarcangelo 5.5 (16’ st Murano 6.5), Graziani 6 (17’ st Esposito 6.5); Diop 5 (16’ st Vitali 6.5). A disposizione: Summa, Savarese, Gili, De Ciancio. Allenatore: Longo 6.5

ARBITRO: Rispoli di Locri

Assistenti: Rodolfo Spataro (Rossano) e Michele Rispoli (Locri)

Quarto ufficiale: Gabriele Zangara (Catanzaro)

AMMONITI: Guerra

NOTE: Spettatori: 4.714

Al 19’ pt Merelli para un rigore a Deli.

Angoli: 8-5

Recupero: 1’ pt, 4’ st