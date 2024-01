Il Napoli segna, la Meta Catania no: sconfitta in casa dei rossazzurri

Un risultato troppo pesante e che sicuramente che non rispecchia la gara disputata ieri al PalaCatania. Perde sprecando tanto, troppo, la Meta Catania con Napoli che si porta a casa i tre punti con un punteggio tondo ed eccessivo: 1-5. Assenze importanti per i rossazzurri: forfait del capitano Carmelo Musumeci, anche Salamone ai box; squalificato Dian Luka. In casa Napoli si registra l'assenza del bomber Mancuso, ma questo non ha messo la museruola allo spettacolo. Attendiste le due squadre votate a non sbagliare, si sono affrontate le due seconde miglior difese della serie A. Attacca la Meta Catania esaltando i riflessi di Bellobuono in stato di grazia. Silvestri prima e Anderson poi vanno vicini al vantaggio etneo, mentre Napoli è pericoloso in ripartenza con Salas e Borruto, ma Timm fa buona guardia. Le azioni migliori e i legni però sono della formazione rossazzurra vicina ancora al gol nel finale di prima frazione con la sfortuna a voltare le spalle a Turmena e compagni. A un minuto dalla fine, una carambola impazzita in area etnea favorisce Perugino che pesca il jolly all'angolino di Timm per il vantaggio inaspettato di Napoli. Meta che sfiora il pareggio subito con il clamoroso palo di Gaetano Musumeci.

Zona confort per i partenopei che iniziano il secondo tempo ancora attendendo la Meta Catania. I giocatori di coach Juanra continuano a pressare e sfiorano il pareggio ancora tre volte con Turmena, Bocao e Podda ma Bellobuono è presente e reattivo. Il pareggio della Meta Catania arriva poco dopo con Timm, il portiere, che palla al piede concede superiorità, sfruttata poi dall'assist perfetto di Gaetano Musumeci per Raul Rocha che insacca. La Meta Catania continua ad attaccare ma nel momento migliore degli etnei a 5 dalla fine e con Bellobuono ancora bravo ad opporsi sui tentativi dei catanesi ecco l'errore di Silvestri con Bola che pesca Timm fuori dai pali per il nuovo vantaggio, inaspettato, di Napoli. La Meta Catania non molla ma sbatte ancora sulle occasioni mancate e Bellobuono che continua a parare tutto, il power play dei rossazzurri viene vanificato dagli intercetti di Borruto e due volte Salas che a porta sguarnita mettono dentro l'1-5 finale ingiusto e troppo pesante per quello visto in campo.

Meta Catania che deve subito leccarsi le ferite e ripartire più forte di prima, con la consapevolezza di forza e l'umiltà di andare a limare ancora difetti in vista del finale di stagione. Per la Meta Catania adesso l'obiettivo Coppa Italia con la gara da dentro-fuori martedì 23 gennaio contro Pomezia ancora al PalaCatania.

Di seguito tabellino e cronaca

META CATANIA-NAPOLI FUTSAL 1-5 (0-1 p.t.)

META CATANIA: Timm, Bocao, Anderson, Podda, Pulvirenti, Manservigi, Silvestri, Salamone, Rocha, G. Musumeci, C. Musumeci, Turmena. All. Juanra

NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Perugino, Salas, Borruto, Bolo, Caio, Ercolessi, De Luca, Galletto, De Simone, Duarte, Saponara. All. Colini

MARCATORI: 18'36'' p.t. Perugino (N), 6'25'' s.t. Rocha (M), 10'22'' Bolo (N), 13'32'' Borruto (N), 14'42'' Salas (N), 18'28'' Salas (N)

AMMONITI: C. Musumeci (M), Silvestri (M)

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Simone Zanfino (Agropoli) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo)