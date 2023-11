Il report medico del Catania: Ladinetti e Rizzo a lungo out

Il Catania Football Club perde per lungo tempo due centrocampisti. Il club infatti ha reso noto nella giornata di oggi che il calciatore Giuseppe Rizzo, in base alle indicazioni ricavate dagli accertamenti diagnostici indotti dalla persistente gonalgia, sarà sottoposto ad intervento di debridement articolare in artroscopia.



Tra gli indisponibili inoltre anche Riccardo Ladinetti: l’esame radiografico, svolto in seguito all’infortunio traumatico riportato in allenamento dal centrocampista, ha evidenziato una frattura rotulea composta. "Ai due calciatori rossazzurri - si legge in una nota - l’augurio di pronta e completa guarigione".