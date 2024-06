Impresa Mascalucia C5, vince i playoff e sale in Serie A2 Elite

Contro ogni pronostico, contro ogni logica, per la seconda volta di fila. È il Mascalucia ad alzare nel cielo di Faenza il trofeo promozione per la Serie A2 élite, dopo un solo anno di militanza (all’esordio) in A2. Non una partita per cuori deboli. Un match che poteva disputare solo chi era pronto a rialzarsi a ogni difficoltà, solo chi riesce a mettere il cuore oltre l’ostacolo, a guadagnare quei centimetri che fanno la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Il Mascalucia, infatti, non approccia bene la partita, ma sullo 0-2 dell’EUR Calcio a 5 è bravo a dare una scossa alla gara e a mettere dentro il goal più difficile: quello di Gaetano Nicolosi, quello dell’1-2, che tiene tutto ancora a galla dopo la prima frazione. Il secondo tempo, in crescendo, premia l’alta intensità mantenuta dagli etnei, che prima pareggiano con il bomber numero 7 (ennesima doppietta per lui) e poi, con un fulmine all’angolino di Joao, firmano l’insperato sorpasso nel finale. Quella messa a segno dal Mascalucia Calcio a 5 è un’impresa assoluta, che certifica grazie al lavoro di Incatasciato, D’Arrigo e dei loro eroici ragazzi, quanto cuore e talento, spesso e volentieri, siano ben più importanti dei mezzi a disposizione e delle circostanze esterne.

Ancora una volta sono gli etnei a trionfare: nella stagione d’esordio in A2, dopo aver festeggiato solo un anno fa la vittoria del campionato di Serie B. Adesso l’Italia intera applaude la società biancoazzurra, pronta ad abbracciare un nuovo percorso di crescita nel futsal che conta.