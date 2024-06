Iniziativa da appalusi, Sangarè e il Paternò pensano ai ragazzi della Costa d'Avorio

Il calciatore Abdul Karim Sangare' Sanga Abdul Karim ed il Paternò hanno regalato un sorriso alla squadra ASAD Football Club della Costa d'Avorio. Un piccolo contributo per aiutare i ragazzi che vogliono giocare a calcio e hanno bisogno di scarpe, materiale sportivo di ogni tipo per continuare a gioire dietro ad un pallone e vivere un sogno. "Quando Sangare' ha illustrato il suo desiderio non ci abbiamo pensato un attimo - ha commentato il presidente del club etneo Ivan Mazzamuto -. Siamo davvero onorati e orgogliosi di questa iniziativa, che mettiamo al vertice delle priorità, anzi sono certo che daremo vita a tante altri progetti legati al sociale e allo sport".

"Sono felice del contributo della società, ma anche della comunità paternese - racconta Sangare' - ci sono tanti ragazzi qui che hanno bisogno di materiali: magliette, palloni, casacche. Materiale che serve per allenarsi o per le partite. Uno sponsor per coprire le spese. Dai sei anni in su fino agli undici anni, tutti vogliono giocare a calcio e noi vogliamo fare qualcosa per loro che sia semplice, ma che regali un sorriso vero".