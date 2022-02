Juve Stabia-Catania, le pagelle: Simonetti e Greco sugli scudi

Girone C

Ecco le pagelle di Juve Stabia-Catania. Vincono i rossazzurri grazie alla doppietta di Simonetti. Finisce 0-2 al "Romeo Menti".

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Peluso (69' De Silvestro), Tonucci, Troest, Panico; Altobelli, Scaccabarozzi; Ceccarelli (46' Della Pietra), Stoppa (69' Davì), Schiavi (60' Bentivegna)

CATANIA (4-3-3): Sala 6, Albertini 6,5, Montegaudo 7, Lorenzini 7, Pinto 6,5, Rosaia 6,5 (Provenzano 6 75'), Cataldi 6,5, Simonetti 7,5, Biondi 6,5, (Piccolo 6 75'), Moro 6 (62' Sipos 6), Greco 7 (62' Russini 6)

MiglioriToday. Simonetti. Impatto devastante sulla partita. Tempi di inserimento importanti e intesa affinata in maniera esemplare con Greco in mezzo al campo. Trova la via del gol ben due volte, il migliore.

Greco. Sempre presente, un baluardo per i compagni di squadra. Oggi prova anche a centrare il bersaglio grosso. Quando accelera ha una marcia in più.

Fase difensiva: crescita importante della squadra di Baldini, anche e soprattutto per la tenuta difensiva in queste ultime usciter stagionali. Lorenzini il volto nuovo arrivato dal mercato di gennaio.