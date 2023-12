L'Fc Misterbianco incassa una sconfitta "di rigore" sul campo della Messana

L'Fc Misterbianco è stato battuto per 4 a 2 in trasferta dalla Messana al termine di un match dall'andamento rocambolesco. Peloritani subito in vantaggio grazie alla "zampata" sittomisura di Cannavò. Gli ospiti guadagnano campo col passare dei minuti e creano due occasioni propizie. Lorefice sventaglia per Sinatra, giocata su Pantano e palla tesa dentro intercettata a terra da Sanneh. Ben più pericoloso, poco dopo, Scapellato, che calcia centralmente da favorevole posizione, respinge il portiere. Sull'altro fronte, prova Corso su punizione, botta forte parata da Caruso. Al 31' si materializza il pareggio sugli sviluppi del primo corner della partita, con Milazzo che risolve da due passi una mischia. Sul finire del tempo, Scapellato fa filtrare per Sinatra, tocco morbido che supera Sanneh, ma Pantano salva sulla linea.

L'Fc Misterbianco opera il sorpasso, ad inizio ripresa, su rigore di Sinatra (fallo di Farfaglia in area ai danni di Gallo). Sanneh evita il tris degli avversari, distendoni sulla botta di Lorefice, poi espulso per somma di ammonizioni. Al 20' cross di Barbera, girata non perfetta di Biondo e sfera sul fondo. La Messana attacca in superiorità numerico. Sempre dal dischetto (tocco di mano di Travaglio), Cannavò riquilibra la situazione (2-2). A questo punto, i peloritani vogliono assicurarsi l'intera posta in palio. Il terzo panalty di giornata viene fischiato dall'arbitro per l'atterramento di Barbera da parte di Maesano): Cannavò e implacabile e realizza. Nel recupero, Cafarella cala il poker in contropiede.

Messana-Fc Misterbianco 4-2

Marcatori: 2', 25' st (rig.), 30' st (rig.) Cannavò; 31' Milazzo; 3' st Sinatra (rig); 49' st Cafarella

Messana: Sanneh, D'Agostino (1' st Farfaglia), Pantano, Corso (1' st Barbera), Isaia, Fragapane, Bonasera, Gargiulo, Cannavò (38' st Rando), Cafarella, Biondo (43' st Tiralongo). A disp.: Lima, Foti, Viscuso, Calì, Bertuccelli. All. Francesco Tudisco.

FC Misterbianco: Caruso, Viaggio (41' st Nicosia), Gallo (20' st Maesano), Basile, D'Arrigo, Coniglio, Milazzo (23' st Lanzafame), Lorefice, Travaglio, Sinatra (50' st Di Salvo), Scapellato. A disp.: Genovese, Torrisi, Mastrosimone, Spinale. All. Gaetano Di Mauro.

Arbitro: Mastrosimone di Palermo (Marino e Termini di Palermo)

Note: espulso al 17' st Lorefice. Ammoniti: Travaglio, Viaggio e Gargiulo. Recupero: 2' e 10'.