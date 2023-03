La grande attesa per Canicattí-Catania: le probabili formazioni

Sono ore di grande attesa a Catania. Oggi, infatti, è il giorno in cui il club calcistico etneo potrebbe ritornare nel professionismo lasciando la Serie D per continuare a risalire dall’inferno post fallimento. La stagione è stata davvero esaltante sotto tutti i punti di vista. Il match, fissato alle ore 15 allo stadio comunale "Marco Tomaselli" di Caltanissetta e valido per la ventottesima giornata del Girone I, vede la presenza di un vero e proprio esodo della tifoseria partita per sostenere la squadra.

Il Catania potrebbe schierare il giovane portiere Groaz in porta. Rapisarda, Somma, Lorenzini e Boccia in difesa (Castellini è indisponibile in quanto aggregato alla Rappresentativa Serie D). Il centrocampo dovrebbe essere composto da Rizzo, Lodi e Palermo. Tridente d'attacco Chiarella, Sarao e De Luca.

Gli avversari invece dovrebbero giocare con Scuffia in porta, a completare la linea difesiva Fuschi, Raimondi e Petrella. Scopelliti, Di Mercurio, Sinatra, Sidibe e Tedesco a centrocampo. In avanti Chris Gueye El Hadj e David Gueye. Ad arbitrare l’importate gara Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Fanara (Cosenza) e Giovanni Celestino (Reggio Calabria).