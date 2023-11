La Meta Catania gioca, vince e sogna: Pomezia battuto 6-0

Nonostante le assenze e nonostante anche il forfait del capitano Musumeci la Meta Catania vince e convince battendo in maniera secca, senza fronzoli, e dando spettacolo il Pomezia al PalaCatania. Continua la serie utile salita a sei gare con 3 vittorie e 3 pareggi.

Juanra rinuncia dall’inizio a Carmelo Musumeci, esordio dal primo minuto per Manservigi tra i pali dopo il doppio forfait di Tornatore e Timm. Non sta bene Bueno, fuori Mourilo nel Pomezia ma gara interessante e che parte subito forte con l’accento di Dian Luka che manda in estasi il PalaCatania, 1-0 Meta. Gara aperta, veloce e intensa con continui capovolgimenti di fronte. Turmena, Pulvirenti, Salamone e Gaetano Musumeci il secondo roster di rotazione per Juanra con intensità e ricerca della porta continua per i rossazzurri. Bene, benissimo la squadra etnea che al minuto 8 con Bocão batte Molitierno per il 2-0. La reazione di Pomezia trova invece un doppio intervento di Manservigi che vola a negare la rete. Aumenta la pressione della Meta Catania e in chiusura di primo tempo ancora con Bocão mette a segno il tris della gara.

Nella ripresa non da ossigeno a Pomezia la formazione rossazzurra che piazza in 5 minuti un altro parziale di 3-0 tagliando le gambe e chiudendo la gara. Prima Anderson che impreziosisce la sua prestazione col piattone del 4-0, poi il solito “provvidenza” Pulvirenti 5-0 prima dell’apoteosi con Manservigi che sfrutta la porta sguarnita siglando il 6-0. Juanra da spazio anche a Cassarino, 17 anni, tra i pali facendo prendere la standing ovation a Manservigi.

Terza vittoria in campionato, terza al PalaCatania e imbattibilità che continua. 12 punti in classifica per la Meta Catania e una voglia matta di continuare a stupire e restare lì a lottare nei primi posti della classifica.

META CATANIA-FORTITUDO POMEZIA (3-0 p.t.)

META CATANIA: Manservigi, Podda, Dian Luka, Bocao, Anderson, Cassarino, Silvestri, Pulvirenti, Salamone, G. Musumeci, Turmena, C. Musumeci. All. Juanra

FORTITUDO POMEZIA: Molitierno, Juan Fran, Miguel Angelo, Cesaroni, Dudù, Tarenzi, Pelezinho, Micheletto, Bueno, Raubo, Matteus, Mentasti. All. Nuccorini

MARCATORI: 3’00” p.t. Dian Luka (M), 8’00” Bocao (M), 19’50” Bocao (M), 1’50” s.t. Anderson (M), 5’00” Pulvirenti (M), 5’16” Manservigi (M)

AMMONITI: Podda (M)

ARBITRI: Nicola Maria Stanzione (Salerno), Vincenzo Cannistrà (Catanzaro), Massimo Seminara (Palermo) CRONO: Bartolomeo Burletti