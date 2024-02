La Meta Catania inciampa in trasferta, Pomezia strappa la vittoria

Bisogna subito rialzare la testa. Una sconfitta che pesa quella della Meta Catania contro Pomezia, arrivata nel finale. Un doppio colpo subito negli ultimi quattro minuti di gara che è costato carissimo. Seconda sconfitta consecutiva tra Coppa e campionato: i rossazzurri sono chiamati però a rialzare subito la testa nel turno infrasettimanale, martedì al PalaCatania, contro la L84.

Primo tempo intenso dove la Meta Catania cerca di reagire dopo la delusione di Coppa Italia. Il solito Podda apre le marcature, dodicesimo sigillo stagionale e nonostante il pareggio della formazione di casa, la Meta Catania ha ancora la forza di rialzarsi. Ripartenza perfetta di Podda, scatenato, e il tocco decisivo sotto porta per Silvestri che restituisce il vantaggio agli etnei.

Nella ripresa scossa Pomezia: dopo due minuti rimette la gara sul pareggio grazie a Raubo. Nel finale gira male alla Meta Catania: ultimi quattro minuti letali, Dudu scova la rete del 3-2 per Pomezia, primo vantaggio della gara per i padroni di casa. Appena un minuto più tardi ecco arrivare il +2 di Pomezia con il sigillo di Matteus per il 4-2. I rossazzurri non rientrano in partita.

FORTITUDO POMEZIA - META CATANIA 4-2 (1-2 p.t.)

FORTITUDO POMEZIA: Molitierno, Zanotto Micheletto, Murilo, Cesaroni, Dudu, Tarenzi, Silveri, Esposito, Gattarelli, Miguel Angelo, Raubo, Matteus All. Grassi

META CATANIA: Timm, Podda, Dian Luka, Musumeci, Bocao, Manservigi, Tornatore, Gerli, Raul Rocha, Anderson, Silvestri, Di Conto All. Rodrigues

MARCATORI: 0'32'' p.t. Murilo (F), 8'40'' Podda (M), 16'40'' Silvestri (M), 2'50'' s.t. Raubo (F) 16'00'' Dudu (F), 16'57'' Matteus (F)

AMMONITI: Raul Rocha (M), Silvestri (M), Dian Luka (M)

ARBITRI: Alessandro Cannizzaro (Ravenna) Davide Plutino (Reggio Emilia) CRONO: Luca Paverani (Roma 2)