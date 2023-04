La Meta Catania non si ferma e batte Sandro Abate Avellino 6-1

Quinto risultato utile consecutivo, quarta vittoria nelle ultime 5 gare e 13 punti conquistati. Continua il momento magico della Meta Catania che oggi, a porte chiuse per motivi amministrativi, al Palanitta ha battuto una rimaneggiata Sandro Abate Avellino per 6-1. Una gara vinta con l'approccio giusto e la mentalità corretta, cercando di non dare ossigeno all'avversario. La voglia di continuare a vincere per i rossazzurri contro una Sandro Abate Avellino arrivata a Catania con molti under nel roster. Occasione ghiotta da sfruttare per gli etnei per allungare la striscia positiva.

Partenza importante nei primi cinque minuti. Ritmo alto con Tornatore attento tra i pali sulla conclusione di Avellino e Meta Catania pericolosa con Alonso. Sandro Abate Avellino mette dentro subito il Power play per ottenere possesso palla e soprattutto contenere il ritmo data la panchina corta. I rossazzurri ne approfittano subito e Kiki Vaporaki porta in vantaggio la Meta. Gli etnei, senza capitan Musumeci, tengono il pallino del gioco e sfiorano la seconda marcatura con Fontanella in due occasioni. A metà primo tempo ecco la giocata del raddoppio con Podda che esce via bene e con il piattone batte il portiere irpino, 2-0. La Meta Catania allenta un po' il ritmo e Sandro Abate Avellino da spazio spesso all'uomo in più provando, con il rischio però dietro l'angolo, a trovare la giocata per ridurre le distanze. Al 16' la Meta Catania mette una pietra pesante sul match con la giocata virtuosa di Alonso che batte nell'angolino basso il portiere ospite per il 3-0 e 14° centro stagionale dello spagnolo. Primo tempo chiuso dal poker di Catania con la giocata di classe di Vaporaki con il suo tiro cross che incrocia la deviazione sfortunata di Caro per il più classico degli autogol.

Nella ripresa nessuna storia, ma solo spazio per consolidare la vittoria grazie alla doppietta di Nelson Lutin, abile a sfruttare nel migliore dei modi le giocate assist di Alonso prima e Podda poi. La rete della bandiera per Sandro Abate arriva dalla bella sortita e conclusione dell'argentino Avellino che sigla il 6-1 finale.

Una vittoria importantissima per la Meta Catania che rilancia la sua classifica e guarda passo dopo passo al finale di stagione come sottolineato da coach Cipollini: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Giusto approccio e vittoria senza cali di concentrazione. Sandro Abate Avellino era sicuramente rimaneggiata ma noi siamo rimasti sul pezzo, sfruttando i momenti della partita e lasciando sempre la giusta intensità sul campo ribadendo la vittoria. Dobbiamo continuare così, guardare solo partita dopo partita".

Di seguito il tabellino

META CATANIA-SANDRO ABATE 6-1 (4-0 p.t.)

META CATANIA: Tornatore, Pulvirenti, Alonso, Lutin, Bocao, Podda, Bonaccorso, Silvestri, Vaporaki, Fontanella, Corallo, Dovara. All. Cipollini

SANDRO ABATE: Parisi, Botta, Caro, Nicolodi, Avellino, Donatiello, Santoro, Zeloni, Frongillo, Venezia, Vitiello, Berthod. All. Basile

MARCATORI: 4'40'' p.t. Vaporaki (M), 10'15'' Podda (M), 16'15'' Alonso (M), 19' aut. Caro (M), 3' s.t. Lutin (M), 9'30'' Lutin (M), 12'10'' Avellino (SA)

AMMONITI: Avellino (SA)

ARBITRI: Andrea Seminara (Tivoli), Stefano Mestieri (Finale Emilia) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo)