La Meta Catania passa il turno in Coppa, Pomezia battuto 3-2

Una partita infinita, conclusa con la palombella perfetta di Luis Turmena a regalare vittoria in Coppa Italia e qualificazione a trenta secondi dalla fine alla Meta Catania: 3-2 finale dopo un match terminato al secondo extra time con un Pomezia mai domo e sempre in partita, mentre i rossazzurri hanno patito le numerose assenze per infortunio; molti giocatori non al top ma nonostante questo sono state sprecate tante occasioni per chiudere il match con largo anticipo. Cuore, sacrificio e applicazione però hanno consegnato alla fine una qualificazione al secondo turno di Coppa Italia meritata e accolta dagli applausi del PalaCatania.

Coach Juanra ha dovuto digerire l'indisponibilità di Anderson, capitan Musumeci e Salamone a mezzo servizio e l'assenza per infortunio di Bocao. Non facile la situazione per i rossazzurri soprattutto perchè Pomezia è volenterosa e sospinta da uomini chiave come Molitierno, Cesaroni e Micheletto. Va in vantaggio la formazione della Fortitudo proprio con Cesaroni e Meta Catania che riesce a reagire solo nei minuti finali. A sei dalla fine prima arriva un gol pazzesco di Michele Podda che dalla corsia laterale di sinistra incrocia una bomba pazzesca da distanza siderale che si insacca sotto l'incrocio della porta difesa da Molitierno. A trenta secondi dalla fine della prima frazione è invece Giovanni Pulvirenti a trovare la rete del 2-1 che completa la rimonta. Nella ripresa Meta Catania dominante e con il possesso, ma Pomezia pericolosa in ripartenza: rossazzurri che sono sfortunati con Turmena, palo secco, e soprattutto sprecano la superiorità dopo l'espulsione di Micheletto a tre dalla fine. Dal possibile colpo del k.o. alla rete del pareggio del Pomezia che pareggia i conti portando la sfida ai supplementari. Extra time da brivido, perchè in caso di pareggio ulteriore nessuna lotteria dei rigori ma passaggio del turno alla migliore qualificata alla fine del girone d'andata, quindi la Meta Catania. Pomezia prova l'uomo in più, il power play, ma i rossazzurri si difendono bene fino al colpo di Turmena, abile a chiudere i giochi.

Di seguito il tabellino del match

META CATANIA-FORTITUDO POMEZIA 3-2 d.t.s. (2-1 p.t., 2-2 s.t.)

META CATANIA: Timm, Rocha, Podda, Pulvirenti, Dian Luka, Silvestri, Salamone, G. Musumeci, Turmena, C. Musumeci, Anderson, Manservigi. All. Calvo Rodrigues

FORTITUDO POMEZIA: Molitierno, Micheletto, Gattarelli, Miguel Angelo, Matteus, Esposito, Yeray, Bueno, Raubo, Cesaroni, Dudù, Tarenzi. All. Grassi

MARCATORI: p.t. 7' Cesaroni (F), 16'10" Podda (M), 19'34" Pulvirenti (M), s.t. 6' Dudù (P), s.t.s. 4'10" Turmena (M)

AMMONITI: Dudù (P), Micheletto (F), Turmena (M), Dian Luka (M), Pulvirenti (M), Miguel Angelo (P)

ESPULSI: al 17' del s.t. Micheletto (F) per somma di ammonizioni, Matteus (P)

ARBITRI: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme), Giovanni Loprete (Catanzaro) CRONO: Massimo Seminara (Palermo)