La Meta Catania vince all'ultimo respiro: Podda stende il Mantova

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Nessun calo di concentrazione: ottavo risultato utile consecutivo per la Meta Catania che continua la sua marcia in vista dell'ultima giornata,prima dei playoff. Successo per 2-3 sofferto e ricco di emozioni grazie anche ad un Mantova che non ha mai mollato. Quattordicesima vittoria in campionato per i ragazzi di coach Juanra, squadra tra l'altro gravata da diverse assenze pesanti.

Nel primo tempo equilibrio generale, solidità difensiva della Meta Catania che subisce poco in ripartenza, palleggio tutto etneo e lavoro ai fianchi per i rossazzurri nel cercare di sfondare la porta avversaria. Con pazienza l'aggressione all'area mantovana porta alla giocata di Michele Podda, ancora lui: slalom in mezzo a due avversari e stoccata sul primo palo di Ricordi. Gol che chiude anche il primo tempo.

Nella ripresa una partenza di Mantova di carattere alla ricerca del pareggio, ma Timm è pronto e attento nel chiudere qualsiasi tentativo del team di casa. Stesso discorso per Ricordi che difende i suoi pali nei primi sette minuti del secondo tempo sulle conclusioni di Podda e Anderson. Al minuto otto la svolta decisiva alla gara: Timm blinda chiudendo i pali sulla conclusione insidiosa di Donin, mentre sulla ripartenza il solito Michele Podda è letale bucando la porta di Ricordi per lo 0-2 della Meta Catania. Per Podda 19° gol stagionale a certificare la sua annata straordinaria.

Nel finale sforzo da parte di Mantova che si affida al power play per tentare l'impresa: prima il palo salva la Meta Catania, mentre a cinque dalla fine ecco la rete che riapre il match per i padroni di casa: 1-2. Timeout per coach Juanra che sistema i suoi giocatori prima dei tentativi finali di Mantova alla ricerca del pareggio. Dopo trenta secondi, ecco il cortocircuito della gara: Salamone chiude anzitempo perchè infortunato, Mantova continua senza fermarsi trovando uno scontro di gioco con palla fuori a creare la baraonda con il rosso per Salamone e Baroni. Padroni di casa che continuano ad attaccare, sempre col portiere di movimento, e difesa stretta della Meta Catania a chiudere spazi e porta. A tre dalla fine scivolata salva risultato per Bocao che blinda la vittoria, ma qualche secondo più tardi il power play per la Meta Catania non sortiva effetto, anzi arriva il pareggio dei mantovani che sfruttano un pallone rubato a Bocao per depositare il 2-2. A 90 secondi dalla fine super parata di Timm che evita la super beffa. Mantova non molla e cerca la terza rete: Timm chiude in maniera pazzesca a 15 secondi dalla fine e sulla riparteza finale della Meta Catania ecco ancora Podda a chiudere i giochi e far scoppiare la panchina etnea per il 2-3 finale.

Vittoria all'ultimo respiro per i rossazzurri e ottavo risultato utile consecutivo. Certezza e consapevolezza di un gruppo ormai rodato e consapevole della propria forza. Numeri di primo livello per i rossazzurri della Meta Catania: 52 punti in classifica, 14 vittorie in campionato, 18 punti nelle ultime 8 gare tutte da imbattuta. Adesso l'ultimo step contro l'Olimpus Roma al PalaCatania per chiudere la regular season e scoprire il miglior piazzamento prima di pensare alla grande atmosfera dei playoff scudetto.

Di seguito il tabellino della gara

SAVIATESTA MANTOVA - META CATANIA 2-3 (0-1 p.t.)

SAVIATESTA MANTOVA: Ricordi, Baroni, Jesulito, Mascherona, Salas, Ninz, Laou, Leleco, Donadoni, Misael, Bernini, Donin All. Milella

META CATANIA: Timm, Podda, Bocao, C. Musumeci, Anderson, Tornatore, Manservigi, Gerli, Salamone, G.Musumeci, Di Conto, Weber All. Calvo Rodrigues

MARCATORI: 12'57'' p.t. Podda (M), 7'47''s.t. Podda (M), 14'34'' Salas (S), 16'15'' Misael (S), 19'59'' Podda (M)

ESPULSI: 14'50'' Baroni (S) per somma di ammonizioni e Salamone (M)

AMMONITI: Podda (M), Bocao (M), Ricordi (S), Baroni (S), Salas (S), Misael (M)

ARBITRI: Alessandro Cannizzaro (Ravenna) Stefania Candria (Teramo) CRONO: Simone Zanfino (Agropoli)