La Meta Catania vince contro Ciampino e si gode l'alta classifica

Passi importanti per la Meta Catania che batte Ciampino, ottiene la prima vittoria stagionale in trasferta e dà una sterzata prepotente alla sua classifica. Tre punti d’oro, voluti e ottenuti dopo una prestazione muscolare e di carattere dei rossazzurri con la quarta vittoria in campionato messa in cassaforte.

Juanra ritrova non solo il capitano Musumeci ma anche il dinamismo di Giovanni Pulvirenti e in porta l’esperienza di Timm. Rotazioni importanti nel roster per la Meta Catania con tutti gli effettivi disponibili, l’unica attesa rimane il ritorno di Tornatore, ormai prossimo. Ex della gara Giovanni Messina che con la maglia rossazzurra ha vinto tutto e scritto la storia del club etneo.

Gara bloccata e prime fasi di studio, soprattutto nei primi tre minuti di gioco. Prime occasioni per la Meta Catania pericolosa grazie allo schema su palla inattiva con Pulvirenti che al volo impegna nella difficile parata Casassa. La risposta di Ciampino un minuto più tardi, ma Timm è attento nel respingere la conclusione. A metà del primo tempo un’altra occasione per gli etnei con la conclusione di Dian Luka sporcata volontariamente da capitan Musumeci: super parata per Casassa che blinda la porta di casa. Da occasione a occasione stavolta per Ciampino ma Timm in uscita è ancora perfetto su Pina. Dalla personalità e dominio in possesso della Meta Catania, al calcio di punizione letale di Salla che pesca l’angolino alla destra di Timm, sorpreso forse da una deviazione, 1-0 Ciampino con nove minuti da giocare alla fine della prima frazione. La Meta Catania prova a pressare e coach Juanra lancia il power play per il jolly e la rete del pareggio. Turmena due volte va vicino al pareggio, ma Casassa prima in uscita e poi con una deviazione evita la rete. Portiere di Ciampino super ispirato e abile a deviare ancora il possibile pari sulla conclusione di Dian Luka. Tante emozioni e Meta Catania ancora fermata da Casassa che chiude sulla conclusione di Carmelo Musumeci. Pressione dei rossazzurri che porta i frutti sperati con il pareggio al minuto diciotto con l’azione perfetta e la rete di Dian Luka. Finale con Timm decisivo, perfetto nel chiudere il tiro libero di Salla.

Ad inizio ripresa Meta Catania subito elettrica e vogliosa: al minuto quattro il vantaggio degli etnei con l’azione insistita di Anderson che dentro l’area prima viene chiuso e poi con l’esterno pesca l’angolino del 1-2. Ancora i ragazzi di coach Juanra trenta secondi più tardi sfiorano il + 2 con Salamone: per lui traversa piena. Musumeci e compagni giocano sul velluto, con palleggio e personalità e soprattutto sfiorando ancora la terza rete con Dian Luka e Turmena. A metà secondo tempo il colpo sotto di Carmelo Musumeci è delizioso ma appena fuori misura. Ciampino non molla e crede nel power play e con l’uomo in più cerca la strada del pareggio: Timm scaccia via i fantasmi dopo pochi secondi respingendo su Salla prima e Diaz dopo. La Meta Catania riparte bene e con Dian Luka va ancora vicina al terzo sigillo ma Casassa dice di no. Etnei che non concedono nulla e l’asse difensivo Bocao, Pulvirenti, Musumeci e Dian Luka chiude ogni varco. A trenta secondi il chirurgico tocco del capitano, con Musumeci: rete del 1-3 che chiude i giochi, blindando una vittoria pesantissima.

Per la Meta Catania passo importante, un successo che lancia la squadra di coach Juanra a 16 punti, parti nobili della classifica, con un altro match all’orizzonte, venerdì si torna al PalaCatania, contro Sala Consilina. Un'occasione per allungare la serie utile e consolidare personalità e autostima di un roster che continua a crescere.

Di seguito il tabellino

CIAMPINO FUTSAL-META CATANIA 1 – 3 (1-1 p.t.)

CIAMPINO FUTSAL: Casassa, Pina, Diaz, Joao Salla, Petrov, De Filippis, Messina, Gentili, Schininà, Ferretti, Palmegiani, Fatiguso. All. Ibanes

META CATANIA: Timm, Podda, Dian Luka, Bocao, Anderson, Manservigi, Silvestri, Pulvirenti, Salamone, G. Musumeci, Turmena, C. Musumeci. All. Juanra Calvo

MARCATORI: 10'29'' p.t. Joao Salla (C), 17'53'' Dian Luka (M), 4'00'' s.t. Anderson (M), al 19’30’’ C. Musumeci (M)

AMMONITI: Pulvirenti (M), Joao Salla (C), Pina (C)

NOTE: A 19'56'' p.t. Timm (M) para un tiro libero a Joao Salla (C)

ARBITRI: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme), Gennaro Cefaà (Lamezia Terme) CRONO: Pierluigi Minardi (Cosenza)