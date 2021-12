Latina-Catania, Baldini: "Ceccarelli non convocato per problemi personali"

Serie C Girone C

Catania senza Ceccarelli nella sfida in programma contro il Latina. In terra laziale i rossazzurri cercano soluzioni alternative:

"Le soluzioni giocando con un centrocampista in meno, là davanti non mi mancano, sia Piccolo, Russotto, Ceccarelli, Russini possono fare il sottopunta, lo può fare Greco e lo può fare e ha fatto benissimo Sipos, sta a me valutare tante cose e compreso le difese avversarie. Ho tante soluzioni" spiega Baldini sfogliando la margherita nel reparto offensivo.

Indisponibili in vista del match in programma alle 14.30: "Ceccarelli - spiega il tecnico - non è a disposizione per problemi personali, ho ritenuto che non fosse la giornata giusta per essere convocato. L’unica assenza rimane Provenzano che con questa caviglia ci fa tribolare un po’, però penso che anche lui per il Palermo sia a disposizione. Russini recuperato".

Lo sguardo resta proiettato anche alla sfida tra poco più di una serttimana contro il Palermo. In questa appena trascorsa i due punti di penalizzazione: “Partiamo andandoci a giocare la partita con una convinzione ancora più alta di quella che avevamo prima, per andarci a riprendere subito i punti in classifica" chiosa il tecnico di Massa.

PROBABILE FORMAZIONE LATINA-CATANIA

Catania 4-4-2: Sala, Calapai, Monteagudo, Claiton, Ropolo, Russini, Greco, Rosaia, Russotto, Sipos, Moro