Lodi, l'addio definitivo al Catania: "Sei stato tutto"

Col pallone ha fatto per anni quello che ha voluto, trascinando il Catania in massima serie negli anni felici. Poi ha vestito i panni dell'umile operaio al servizio di una causa che ha amato con tutto se stesso - quella rossazzurra - chiudendo da trascinatore nell'anno della rinascita. Francesco Lodi è una delle icone del calcio catanese e dopo tante parentesi con la maglia della squadra dell'elefante, stavolta è arrivato il momento dell'addio definitivo. Il tempo passa, il centrocampista vuole ancora giocare e dovrà farlo altrove. Sui social poche parole ma emblematiche. “Finisce definitivamente la storia sul rettangolo verde in maglia rossazzurra. Catania sei stato tutto. Adesso si valuta il futuro. Grazie ai tifosi per l’affetto smisurato”.

Dopo l'addio di Gianluca Litteri, fresco di firma sul contratto che ha legato l'attaccante all'Akragas di Llama e, in attesa di definitiva ufficialità, Morimoto, altri saluti importanti al Catania rilanciato nel professionismo.

Si sapeva, comunque, che sarebbe potuto accadere. Tanti i ringraziamenti al regista da parte dei tifosi, ricordando goal fantastici su punizione, battaglie in campo e lacrime amare quando le cose hanno preso una triste piega.

Per Lodi si profila un'asta, tra i dilettanti sono molte le squadre che vorrebbero accaparrarsi le sue prestazioni. Intanto il Catania pensa al futuro, un futuro che "Ciccio" ha contribuito nel suo piccolo a rendere possibile.