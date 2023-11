La corsa sotto la curva e la trasformazione del Catania: Lucarelli show

L'abbraccio tra la città di Catania e Cristiano Lucarelli non poteva essere più emozionante di così. Parte con una vittoria al cardiopalma la terza parentesi rossazzurra dell'allenatore livornese, tornato alle falde dell'Etna per provare a centrare un'impresa e raddrizzare le sorti di una squadra in depressione dopo il traumatico avvio di stagione. Emozioni pazzesche al Massimino, la corsa a perdifiato sotto la curva dopo il 2-1 alla Turris al 96' è la cornice di un sabato pomeriggio che segna un primo passo verso il rilancio della squadra dell'elefante.

Cristiano Lucarelli è sempre stato un uomo dalla personalità forte, capace di costruire un rapporto empatico con Catania sin dalle prime partite da allenatore in rossazzurro, ormai tanti anni fa. I tifosi lo hanno salutato con un'ovazione e alcuni striscioni, tra cui in risalto quello che recitava "Il bingo più bello". I supporters rossazzurri, capaci di trasformare un momento iconico del passato catanese del mister in una "battuta" che guarda con fiducia al futuro con una guida tecnica tornata in città con un bagaglio di esperienze e motivazione utili alla causa.

Non è per deboli di cuore la partita del riscatto, mentre è attesa la prova del nove, quella ricerca della continuità necessaria per dare davvero una svolta al campionato.

“Grande emozione, devo ancora smaltire la corsa che ho fatto dopo il gol di Bouah sotto la curva. Il Catania del primo tempo è stato bello, ha creato tanto - ha detto al triplice fischio della gara Cristiano Lucarelli -. In una delle poche circostanze in cui abbiamo concesso qualcosa alla Turris abbiamo preso un gol immeritato. Non eravamo andati particolarmente in affanno, abbiamo gestito bene. Dovevamo crederci fino alla fine. Non sempre gli episodi girano a favore. Ho detto ai ragazzi di cogliere questo segnale, potrebbe essere il segno che il vento comincia a girare a nostro favore. Ringrazio i tifosi per il sostegno che mi hanno dato e che hanno dato alla squadra. Volevo maggiore praticità, voglio vedere un Catania che gioca in verticale. Dobbiamo crederci fino in fondo”.