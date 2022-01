Calciomercato Catania: Maldonado ufficiale al Catanzaro

Il Catania continua la preparazione al match conrtro il Bari. E intanto il calciomercato in questa fase di gtransizione legata all'esercizio provvisorio continua. L'ultimo a salutare la corte di Baldini è Luis Maldonado. Il centrocampista si accasa tra le fila del Catanzaro dopo l'avventura in maglia rossazzurra. Il suo addio arriva dopo quello di Ceccarelli dei giorni scorsi, con il trequartista che è andato a vestire la maglia della Juve Stabia. Chi è in procinto di partire anche Calapai, in attesa però dell'offerta giusta e dell'eventuale contropartita per il Catania che in questo mercato di gennaio potrà muoversi nell'ambito di scambi di giocatori, vivendo una fase che porta al bando d'asta per la cessione del ramo di azienda sportivo. Cessione prevista dopo il fallimento del Calcio Catania matricola 11700.