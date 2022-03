Mancini nuovo proprietario del Catania: inizia adesso la partita sportiva

Serie C Girone C

Benedetto Mancini riceve l'ok dal tribunale e si aggiudica il ramo d'azienda sportivo del Catania rispettando i requisiti del bando con la sua FC Catania 1946. Il nuovo proprietario del Catania, chiusa la partita dal punto di vista giuridico, dovrà non solo portare a termine la stagione in corso, ma anche arrivare concretamente alla salvezza del titolo sportivo, ottenendo al termine della stagione il beneplacito dalla Figc relativamente al prossimo campionato e soddisfare il pagamento dei debiti sportivi pregressi.

Nella mattinata odierna la conferenza stampa di presentazione ufficiale.dove Benedetto Mancini ha specificato alcuni punti del progetto alla stampa catanese:

"Un plauso ai giocatori, massima professionalità e serietà" relativamente al lavoro svolto da Baldini e giocatori. "Fare bene da qui a giugno e arrivare poi in Consiglio federale con tutte le carte in regola per portare il diritto sportivo del Calcio Catania fallito alla Football Club Catania 1946" l'altro aspetto sottolineato dall'imprenditore laziale nel corso della conferenza e sui prossimi step previsti. Altro tema toccato quello relativo a Torre del Grifo: "Per Torre del Grifo si dovrà ridiscutere con il credito sportivo, ma solo in un secondo momento". In mertito invece alla programmazione e al business plan, il nuovo proprietario del Catania ha così precisato: "Sarà fondamentale coinvolgere sponsor importanti e tecnici".