Calciomercato, il ritorno di Manuel

Il Catania SSD rinforza la sua rosa, cercando di completare in fretta l'organico da mettere a disposizione di mister Giovanni Ferraro. L'obiettivo principale individuato dalla dirigenza etnea per il reparto offensivo è Manuel Sarao, attaccante classe 1989 che ha già vestito la maglia rossazzurra nel campionato 2020/21 segnando otto reti nel campionato di Serie C e realizzando due assist.

Nei primi anni di carriera, dal 2011 al 2013, il calciatore ha giocato in Serie D per diverse squadre (Gallarate, Seregno, Gozzano e Lecco). Nella stagione 2013/14 fa il salto di categoria e viene acquistato dal Savona militante in Serie C1. Da quel momento gioca solo tra i professionisti indossando le maglie di Giana Erminio, Lumezzane, Catanzaro, Monopoli, Virtus Francavilla, Cesena, Reggina e Gubbio. Se tutti i giocatori messi nel mirino dallo staff dirigenziale del Catania saranno assoldati, quella rossazzurra sarà davvero, sulla carta, una corazzata inarrestabile.